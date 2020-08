Đắk Lắk làm rõ nghi vấn công an xô xát với người đàn ông ở trụ sở

Video: Làm rõ nghi vấn công an xô xát với người đàn ông ở trụ sở

Tối 25/8, một lãnh đạo Công an thị xã Buôn Hồ (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đang yêu cầu Công an phường Thiện An làm rõ về vụ đánh nhau xảy ra tại địa bàn. "Tôi đang yêu cầu các đơn vị làm rõ vụ việc, tôi sẽ thông tin sau", lãnh đạo công an thị xã Buôn Hồ nói.

Trả lời phóng viên VTC News, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, sẽ yêu cầu các cơ quan chức năng làm rõ vụ việc.

Hình ảnh người mặc đồ công an cầm theo vật dài nghi là gậy đuổi theo một người khác. (Ảnh: Cắt từ clip).

Ngày 25/8, mạng xã hội xuất hiện một clip ghi lại cảnh xô xát giữa công an và một người đàn ông. Địa điểm xảy ra vụ việc được cho là tại trụ sở Công an phường Thiện An (thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk).

Trong lúc xảy ra đánh nhau, một người kéo đóng cửa trụ sở công an phường. Ít phút sau, người mặc trang phục của ngành công an cầm khúc cây, cùng với một người mặc thường phục khác lao vào đánh một người đàn ông đang chạy xe máy đứng trước trụ sở công an phường.

Trong clip, người mặc áo ngành công an đầu trần cầm khúc cây và được người dân chở đi để rượt người khác.