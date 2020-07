Đắk Lắk ghi nhận thêm 3 ca dương tính với bạch hầu

Trường hợp thứ nhất là bé Y Kiêm K. (4 tuổi, buôn Bling, xã Cư M’gar, huyện Cư M’gar). Với ghi nhận này, Cư M'gar là địa phương thứ 3 có ca mắc bạch hầu tại Đắk Lắk, sau huyện Lăk và MDrăk.

Ngày 10/7, K. có biểu hiện mệt mỏi, sốt cao, đau họng và được người nhà đưa đi khám ở phòng khám tư nhưng bệnh không đỡ. Ngày 11/7, K. được người nhà đưa vào Trung tâm y tế huyện Cư M’gar trong tình trạng tỉnh táo, tiếp xúc được, đau rát họng.

Ngày 13/7, Trung tâm y tế huyện Cư M’gar lấy mẫu họng gửi Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên. Kết quả, bệnh nhi dương tính với vi khuẩn bạch hầu.

Theo điều tra dịch tễ, bệnh nhi đã tiêm vaccine phòng bệnh lao, bệnh sởi và 2 mũi vaccine 5 trong 1. Trước và trong thời gian mắc bệnh, bệnh nhân không đi đâu xa, không tiếp xúc với các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh bạch hầu. Khu vực xung quanh nhà của bệnh nhân không ghi nhận các trường hợp mắc bệnh tương tự.

Hai bệnh nhân vừa phát hiện dương tính với bạch hầu được chuyển về khu cách ly điều trị của Trung tâm Y tế huyện để điều trị.

Hai trường hợp dương tính khác là Vàng Thị D. (SN 1996) và Giàng Thị B. (SN 2012, cùng trú thôn 7, xã CưKroá, huyện M'Đrắk.

Hai người này đều là người nhà của bệnh nhân Giàng Sao C. (SN 1994, dương tính với bạch hầu vào ngày 11/7). Đó là Vàng Thị D. (vợ anh C.) và Giàng Thị B. (con gái của anh C.) Hiện ngành y tế triển khai đưa 2 bệnh nhân này về khu cách ly điều trị của Trung tâm Y tế huyện để điều trị.

Như vậy đến nay toàn tỉnh ghi nhận 6 trường hợp dương tính với bạch hầu tại các huyện Lắk, M’Đrắk và Cư M’gar.

Sở Y tế tỉnh cũng đang cách ly, theo dõi 2 ca nghi nhiễm bạch hầu. Hai trường hợp này đang trong quá trình chờ kết quả xét nghiệm từ Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên.

Ngay khi phát hiện các trường hợp dương tính với bạch hầu, lãnh đạo Sở Y tế Đắk Lắk lập tức chỉ đạo các cơ quan liên quan triển khai rà soát những trường hợp nghi ngờ và cách ly, lấy mẫu xét nghiệm; tổ chức phun hóa chất khử khuẩn cho toàn khu vực có ca bệnh và giám sát chặt chẽ việc uống kháng sinh dự phòng cho người dân trong vùng có ca bệnh.

Video: Đắk Nông nâng cấp độ chống dịch bệnh bạch hầu