Đắk Lắk chuyển biến tích cực sau 8 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW

(VTC News) -

Theo đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (BTV), các cấp uỷ Đảng, thời gian qua, chính quyền đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trong tổ chức thực hiện tuyên truyền chính sách BHXH, BHXH, BHTN. Từ đó, ý thức của người sử dụng lao động, người lao động và người dân nâng lên rõ rệt, hiểu được tầm quan trọng của việc tham gia BHXH, BHYT đối với sức khỏe người dân và tự nguyện tham gia.

Hàng năm, BTV Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện thông qua lồng ghép trong kế hoạch kiểm tra, giám sát, tổng kết nhiệm vụ hàng năm. Công tác phát triển đối tượng tham gia BHYT, BHXH tiếp tục được đẩy mạnh, đạt chỉ tiêu bao phủ BHYT, BHXH Chính phủ giao cho tỉnh Đắk Lắk.

Nhân viên Bưu điện tham gia tuyên truyền lưu động chính sách BHXH trên các trục đường chính tại TP. Buôn Ma Thuột.

Hầu hết các địa phương, đơn vị đã xây dựng và triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 21-NQ/TW và Chương trình số 21-CTr/TU; định kỳ sơ kết và tổng kết, kịp thời rút kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo trong tổ chức thực hiện. Đây cũng là nhân tố quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trong quá trình thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW, BHXH tỉnh Đắk Lắk luôn đề cao tinh thần “Vì sự hài lòng của người tham gia”, chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong việc triển khai xây dựng Chương trình hành động với những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể theo từng năm, đem lại sự chuyển biến tích cực.

BHXH tỉnh đã trình HĐND tỉnh ban hành các Nghị quyết về BHYT như: Nghị quyết số 179/2015/NQ-HĐND, ngày 03/12/2015 về hỗ trợ mức đóng BHYT còn lại cho người thuộc hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐND, ngày 06/12/2019 hỗ trợ mức đóng BHYT cho người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, có mức sống trung bình và học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Cán bộ Bảo hiểm xã hội huyện Ea Kar hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng VssID-BHXH số.

Bà Trần Thị Chuyền, TP. Buôn Ma Thuột cho biết: "Tôi bị bệnh hiểm nghèo, chục năm nay phải thường xuyên đi viện điều trị. Cũng may tôi có thẻ BHYT nên đỡ được gánh nặng lo viện phí. Khi phải xuống bệnh viện tuyến trung ương thăm khám thì đều được cơ sở y tế tuyến tỉnh hướng dẫn làm thủ tục chuyển viện để đảm bảo quyền lợi khi KCB trái tuyến. Tôi thấy rất hài lòng khi sử dụng dịch vụ KCB BHYT và an tâm khi mình có thẻ BHYT".

Theo thống kê của BHXH tỉnh Đắk Lắk, tính đến ngày 31/12/2020, toàn tỉnh có 115.061 người tham gia BHXH, tăng 20.566 người so với năm 2012 (tăng 21,8%); 1.673.926 người tham gia bảo hiểm y tế, tăng 399.110 người so với năm 2012 (tăng 31,3%); 89.787 người tham gia bảo hiểm thất nghiệp, tăng 9.821 người so với năm 2012 (tăng 13,9 %); tỷ lệ tham gia BHTN so với lực lượng lao động là 8,27%. Hầu hết các chỉ tiêu cơ bản đạt và vượt kế hoạch BHXH Việt Nam giao.

Nhiều năm qua, ngành BHXH tỉnh luôn quan tâm đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động quản lý, giải quyết chế độ BHXH, BHYT; giám định và thanh toán chi phí khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế; duy trì và củng cố cơ chế “một cửa”, giảm phiền hà cho cá nhân và đơn vị đến giao dịch, đáp ứng mục tiêu hiện đại hóa thực hiện các chế độ, chính sách BHXH, BHYT.

Tỷ lệ số người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN qua tài khoản cá nhân ngày càng tăng và 100% số người hưởng ốm đau, thai sản nhận qua tài khoản cá nhân.

Ông Nguyễn Khắc Tuấn – Giám đốc BHXH tỉnh cho hay, mục tiêu giai đoạn đến năm 2021, phấn đấu đạt khoảng 13% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH, trong đó nông dân và lao động phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện chiếm khoảng 0,4% lực lượng lao động trong độ tuổi; khoảng 11% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHTN.

Giai đoạn 2021-2025, tỉnh Đắk Lắk xác định tiếp tục tuyên truyền, quán triệt thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chương trình số 21-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhằm nâng cao nhận thức, vai trò và trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trong công tác BHYT, BHXH; phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “cải cách chính sách bảo hiểm xã hội” và mục tiêu tiến tới BHYT toàn dân.

Đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy thăm Bệnh viên Y học Cổ truyền tỉnh.

"BHXH tỉnh đang tham mưu Ban hành Nghị quyết hỗ trợ mức đóng BHYT cho người đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống tại khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Đề nghị Trung ương xem xét hỗ trợ thêm mức đóng cho đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT của các vùng miền khó khăn từ nguồn ngân sách của Trung ương để thu hút người tham gia ở nhóm đối tượng này", ông Tuấn nhấn mạnh.