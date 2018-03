Đại úy công an kể chuyện phá án bắt trùm ma túy trong đêm giao thừa

(VTC News) - Đại úy Lê Thăng Bằng (Công an quận Đống Đa) kể kỷ niệm cùng anh em chiến sỹ công an đấu tranh chống lại “cái chết trắng” trong đêm giao thừa.

Tết là khoảng thời gian để mỗi người quay trở về bên gia đình, gác lại những công việc cũng như lo toan bộn bề để chào đón mùa xuân với nhiều thành công mới.

Vậy nhưng, các chiến sỹ công an thì khác. Tết cũng như ngày thường, họ vẫn làm việc đảm bảo cuộc sống yên vui cho nhân dân.

Đại úy Lê Thăng Bằng là một trong 10 "Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu 2017".

Đại úy Lê Thăng Bằng (1983) - Phó đội trưởng đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Đống Đa, (Hà Nội) cho biết, anh luôn cùng các chiến sỹ trong đơn vị giữ ổn định trên địa bàn, đặc biệt là vào dịp trước, trong và sau Tết.

Để nhân dân được đón Tết bình yên, các chiến sỹ công an quận Đống Đa phải trực hoặc ứng trực 24/24h, tăng cường làm nhiệm vụ, giữ ổn định trật tự địa phương để người dân đón Tết.

Đại úy Bằng chia sẻ: “Cứ mỗi dịp Tết đến Xuân về, tội phạm lại gia tăng, kẻ xấu lợi dụng sơ hở của người dân, của cơ quan chức năng để lộng hoành. Tệ nạn xã hội xảy ra liên miên. Tội phạm ma túy cũng bùng phát. Vấn đề trật tự an ninh xã hội trở thành vấn đề quan tâm hàng đầu của của cơ quan công an nói chung và công an quận Đống Đa nói riêng.

Trước Tết, tôi đã cùng anh em trong đơn vị triển khai kế hoạch, giữ ổn định tình hình trật tự xã hội trên địa bàn quận Đống Đa. Ngoài nhiệm vụ chính là phòng chống tội phạm ma túy, các chiến sỹ công an luôn trong tư thế sẵn sàng làm bất cứ việc gì khi chỉ huy quận, cấp trên giao phó”.

Anh Bằng cũng cho biết, dịp Tết, đối tượng sử dụng ma túy trong các buổi tiệc tùng, ăn chơi trác táng gia tăng. Vì vậy, từ Bộ Công an đến Công an TP Hà Nội thường mở các đợt cao điểm đấu tranh phòng chống tội phạm từ hình sự, ma túy, kinh tế...

“Đối với mọi người, Tết là khoảng thời gian sum họp bên gia đình, người thân hay tạm gác công việc để nghỉ ngơi sau một năm học tập, làm việc vất vả. Còn đối với các chiến sỹ công an chúng tôi, Tết là chuỗi ngày sát cánh bên đồng nghiệp, luôn trong tư thế ứng trực 100% để sẵn sàng cho mọi tình huống có thể xảy ra.

Các chiến sỹ công an hầu như không đón giao thừa ở nhà. Thay vào đó, họ trực ở đơn vị nên xem đó là nhà và đón giao thừa luôn tại đây. Hay hơn, có gia đình, bố và con đều làm trong ngành công an nên đêm giao thừa chỉ có mẹ ở nhà”.

Anh Bằng cho biết, các chiến sỹ Tết thường trực hoặc ứng trực 100%.

Anh Bằng cho biết, Tết năm nào cũng có khoảng 30 tới 50 vụ án liên quan tới ma túy. Nhiều vụ lớn, có vũ khí nóng.

“Tết là khoảng thời gian tình hình an ninh trật tự diễn ra phức tạp. Vào đêm giao thừa cách đây 2 năm, khi mọi nhà cùng hướng về thời khắc thiêng liêng của giao thừa, chúng tôi bất ngờ nhận được tin có một vụ buôn bán ma túy. Tuy vụ này do đơn vị khác bắt giữ, còn chúng tôi cùng vào cuộc.

Dù trời rất lạnh, các anh em cùng đồng lòng, phối hợp với nhau để phá án. Khoảng 5 tiếng sau, chúng tôi đã phối hợp phá thành công vụ án. Sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ, các chiến sỹ cùng ngồi lại tâm sự và chúc Tết nhau” - anh Bằng chia sẻ.

Anh Bằng kể: “Những ngày giáp Tết năm 2016, trong 3 ngày liên tiếp, tôi cùng các anh em tại đội ma túy, Công an quận Đống Đa đã phá được 3-4 vụ án ma túy lớn. Vụ đầu tiên, bắt giữ 3kg ma túy đá. Cách đó một ngày, bắt 11kg ma túy tổng hợp. Sau một ngày nữa là vụ 5.000 viên thuốc lắc.

Chúng tôi lên đường đi Móng Cái (Quảng Ninh) trong đêm đông lạnh giá, quyết tâm và nhanh chóng bắt giữ được kẻ cầm đầu đường dây buôn bán ma túy”.

Tốt nghiệp Học viện An ninh nhân dân năm 2008, anh Lê Thăng Bằng (1983) được phân công về công tác tại Đội ma túy, Công an quận Đống Đa. Đến đầu năm 2014, anh được điều động về làm đội phó, Công an phường Văn Miếu. Sau 6 tháng công tác ở đơn vị này, anh lại được điều về làm Phó Đội trưởng Đội cảnh sát ma túy. Thành tích nổi bật: 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2017. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2017. Bộ trưởng Bộ Công an tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn lực lượng năm 2017”. Năm 2016-2015, mỗi năm nhận 2 bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an. Nhiều bằng khen của công an TP Hà Nội. Nhiều giấy khen của Gám đốc Công an TP Hà Nội, UBND quận Đống Đa (Hà Nội). 4 năm liền đều đạt chiến sỹ thi đua cơ sở.

Lưu Ly