Đại úy công an đứng nhìn tài xế vật lộn tên cướp: 'Sợ thì hãy xin ra khỏi ngành'

(VTC News) -

Vụ việc chiến sĩ công an đứng bấm điện thoại mặc tài xế taxi người dính đầy máu một mình vật lộn với tên cướp trên đường Cienco 5 (đoạn thuộc huyện Thanh Oai, TP Hà Nội) khiến dư luận xôn xao suốt hai ngày qua.

Ngày 17/5, Công an TP Hà Nội ra quyết định kỷ luật cảnh cáo, điều chuyển công tác Đại uý Nguyễn Văn Lâm, cán bộ công an thiếu trách nhiệm trong việc bắt giữ tên cướp hung ác.

Theo Trung tá Đào Trung Hiếu, việc Đại úy công an chỉ đứng gọi điện thoại, mặc tài xế taxi bị thương một mình bắt giữ tên cướp là hành động vô cùng phản cảm, làm xấu đi hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân.

Nhìn nhận về vụ việc này, Trung tá Đào Trung Hiếu (chuyên gia tội phạm học, Bộ Công an) cho biết, khi xem những diễn biến của vụ việc qua clip, bản thân ông thấy rất không hài lòng vì Đại uý Lâm đã không làm việc cần phải làm của người chiến sĩ công an trong tình huống khẩn cấp.

Ông nhấn mạnh, công an phải là hiệp sĩ bảo vệ người dân. Trong tình huống người dân đang bị uy hiếp nghiêm trọng về sự an toàn tính mạng, sức khoẻ, người chiến sĩ công an không thể có lựa chọn nào khác ngoài việc dũng cảm đối diện với tội phạm với tâm thế sẵn sàng hy sinh để cứu dân ra khỏi hiểm nguy.

trung ta dao trung hieu.jpeg Đã làm nghề này, phải chấp nhận tất cả vì nhiệm vụ, còn sợ thì hãy xin ra khỏi ngành. Ông Đào Trung Hiếu

"Bằng nghiệp vụ và võ thuật đã được trang bị, người lính phải tính toán rất nhanh phương án tiếp cận, đánh bắt để giải quyết tình huống.

Không có chỗ cho sự nhút nhát, sợ hãi, chần chừ hay trốn tránh trách nhiệm lúc này. Đã làm nghề này, phải chấp nhận tất cả vì nhiệm vụ. Còn sợ thì hãy xin ra khỏi ngành", chuyên gia tội phạm học Đào Trung Hiếu nói.

Theo Trung tá Hiếu, tài xế taxi dù bị đâm trọng thương vẫn cố gắng bắt giữ tên cướp, còn Đại uý Lâm chỉ đứng nhìn và bấm điện thoại, không hề tham gia hỗ trợ người dân bắt tội phạm, đó là hành động vô cùng phản cảm, làm xấu đi hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân.

Dư luận có quyền đánh giá rằng chiến sĩ này đã bàng quan, thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm trước công việc và xứng đáng với hình thức kỷ luật loại ngũ.

"Bên cạnh rất nhiều tấm gương cán bộ chiến sĩ công an dũng cảm trong chiến đấu, hy sinh quên mình vì nhiệm vụ, quả cảm đối diện với hiểm nguy để bảo vệ nhân dân, thì hành động tại hiện trường của Đại uý Lâm khiến chính anh em trong lực lượng công an cũng cảm thấy bức xúc, khó chấp nhận. Tuy nhiên đây chỉ là trường hợp hy hữu", Trung tá Hiếu nói.

Ở góc độ khác, Trung tá Đào Trung Hiếu cho rằng Đại uý Lâm có thể không phải vô cảm, thiếu trách nhiệm, mà trình độ nghiệp vụ, kỹ năng xử lý tình huống của anh ta quá yếu kém.

Kết quả xác minh của Công an TP Hà Nội xác định Đại uý Lâm đã gọi điện thoại về công an xã xin chi viện lực lượng đến hỗ trợ bắt đối tượng, chứ không phải là không có động thái gì. Do đó có thể loại trừ nguyên nhân từ thái độ vô trách nhiệm trước công việc, thờ ơ bỏ mặc người dân trong cơn nguy cấp.

Ông nhận định Đại uý Lâm đã xử lý tình huống rất thiếu chuyên nghiệp, vì đó là trường hợp khẩn cấp, nạn nhân bị thương, đang cố gắng vật lộn để bắt giữ tên cướp, sự hỗ trợ từ bên ngoài lúc đó là rất cần thiết.

"Với trách nhiệm công vụ, lẽ ra Đại uý Lâm phải ngay lập tức xông vào hỗ trợ đánh bắt, khống chế đối tượng. Nếu khó khăn, có thể kêu gọi người đi đường tham gia giúp sức khoá trói tên tội phạm. Sau khi khống chế thành công mới gọi điện cho đơn vị cử người ra tiếp nhận.

Đằng này Đại uý Lâm đã không có những thao tác cần thiết, thể hiện sự yếu kém về nghiệp vụ, lúng túng, bị động, không mưu trí, dũng cảm trong giải quyết công việc", chuyên gia tội phạm học nhận định.

Về hình thức xử lý kỷ luật cảnh cáo đối với Đại uý Lâm, Trung tá Đào Trung Hiếu cho rằng, đó là biện pháp cần thiết để siết chặt kỷ cương, đồng thời thể hiện rõ quan điểm của ngành công an là không bao che, dung túng cho sai phạm, tiêu cực. Kỷ luật để giáo dục cán bộ, để khắc phục hạn chế nhằm làm tốt hơn công việc được giao.

"Tôi đánh giá mức kỷ luật cảnh cáo là thỏa đáng, tạo điều kiện cho Đại uý Lâm có cơ hội sửa chữa sai lầm, khuyết điểm.

Đây còn là bài học kinh nghiệm cho cán bộ chiến sĩ trong lực lượng về ý thức trách nhiệm công vụ và kỹ năng xử lý tình huống đột xuất", Trung tá Hiếu nhận định.