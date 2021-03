Đại tướng Tô Lâm gửi thư cảm ơn 3 gia đình hiến đất xây trụ sở công an xã

(VTC News) -

Ngày 20/3, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, sau khi nhận được thông tin 3 gia đình ở địa phương tự nguyện hiến đất xây trụ sở và nhà ở cho cán bộ, chiến sĩ công an xã, Bộ trưởng Tô Lâm gửi thư cảm ơn và khen ngợi hành động đẹp, nghĩa tình mà các hộ dân trên dành cho lực lượng công an nhân dân nói chung và công an 3 xã A Ngo (huyện Đakrông); Hướng Việt và Tân Long (huyện Hướng Hóa) nói riêng.

Trong thư, Bộ trưởng chúc các gia đình luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công trong công tác và cuộc sống; tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, gia đình cách mạng, giúp đỡ, tạo điều kiện hơn nữa để lực lượng công an nhân dân phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Khu đất vợ chồng anh Chung hiến để xây trụ sở công an xã Tân Long.

Được biết, năm 2020, thực hiện đề án của Bộ Công an về điều động công an chính quy về giữ các chức danh công an xã, có 3 cán bộ chiến sĩ công an huyện Hướng Hóa về xã Tân Long nhận công tác.

Tuy nhiên, do điều kiện địa hình vùng núi, quỹ đất để xây dựng nhà ở, trụ sở rất hạn hẹp, khó khăn, xã tìm kiếm nhiều nơi trên địa bàn nhưng không tìm được địa điểm thuận lợi để xây nhà ở cho các cán bộ, chiến sĩ công an và trụ sở công an xã.

Do đó, vợ chồng anh Võ Văn Chung (SN 1974), chị Đoàn Thị Thôi (SN 1976), ở thôn Long Hợp, xã Tân Long tự nguyện hiến tặng 1.600m2 đất đang canh tác, sản xuất lâm nghiệp của gia đình ở cạnh mặt tiền quốc lộ 9 để xã xây dựng các công trình nói trên cho cán bộ chiến sĩ công an xã.

Gia đình ông Hồ Lô (SN 1950), bà Hồ Thị Thủy (SN 1956), ở thôn A Rồng Dưới, xã A Ngo cũng tự nguyện hiến tặng 1.300m2 đất ở vị trí đẹp để xây trụ sở làm việc của công an xã. Trước đó, vợ chồng ông bà từng 5 lần hiến tặng tổng cộng hơn 10.000m2 đất đều ở những vị trí thuận lợi để địa phương, đơn vị nhà nước xây dựng trụ sở UBND xã, trường học, đường liên thôn và cụm cơ động 4 thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Tại xã biên giới Hướng Việt, gia đình anh Hồ Văn Minh (SN 1982), ở thôn Xa Đưng cũng hiến tặng 1.500 m2 đất để xây trụ sở làm việc của công an xã.