Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC tuyển dụng nhiều vị trí mảng nội dung số

I. Vị trí tuyển dụng

1. Thư ký tòa soạn

- Mô tả công việc:

o Quản trị, kiểm duyệt nội dung trên hệ thống OTT, Web, Social…

o Tổ chức, định hướng sản xuất nội dung đa định dạng (Video, Audio, Graphic…).

o Tương tác, phát triển cộng đồng trên các nền tảng số.

- Yêu cầu:

o Tối thiểu 5 năm làm báo trong lĩnh vực tin tức, thời sự.

o Có khả năng định hướng, tổ chức sản xuất, biên tập, kiểm duyệt nội dung báo chí.

o Có hiểu biết cơ bản về các nền tảng phân phối nội dung số (OTT, Web, Social…)

o Có kỹ năng làm việc nhóm tốt

o Chịu được áp lực công việc lớn

- Ưu tiên:

o Ứng viên từng có kinh nghiệm làm việc trong môi trường báo điện tử.

o Độ tuổi không quá 35.

2. Tổ chức sản xuất

- Mô tả công việc:

o Tổ chức, định hướng sản xuất nội dung đa định dạng (Video, Audio, Graphic…)

o Xây dựng, phát triển các format chương trình phù hợp với nền tảng số.

- Yêu cầu:

o Tối thiểu 3 năm làm báo trong lĩnh vực tin tức, thời sự.

o Có khả năng định hướng, tổ chức sản xuất, biên tập, kiểm duyệt báo chí tốt.

o Có hiểu biết cơ bản về các nền tảng phân phối nội dung số (OTT, Web, Social…).

o Có kỹ năng làm việc nhóm tốt.

o Chịu được áp lực công việc lớn.

- Ưu tiên:

o Ứng viên đã có kinh nghiệm sản xuất chương trình bản tin truyền hình.

o Độ tuổi không quá 35.

3. Phóng viên đa phương tiện

- Mô tả công việc:

o Sản xuất tin/bài đa định dạng (Video, Audio, Graphic…).

o Theo dõi, tiếp cận nguồn tin các mảng nội dung được phân công.

- Yêu cầu:

o Có khả năng phát hiện đề tài và triển khai đề tài

o Có kỹ năng ngôn ngữ tốt.

o Chịu được áp lực công việc lớn

- Ưu tiên:

o Ứng viên đã có bài đăng báo hoặc có sản phẩm phát sóng trên kênh truyền hình.

o Tốt nghiệp các chuyên ngành: Báo chí, ngôn ngữ, ngoại giao, ngoại ngữ…

o Độ tuổi không quá 25 (Sẵn sàng tiếp nhận sinh viên năm cuối)

4. Dẫn chương trình

- Mô tả công việc:

o Dẫn các bản tin/chương trình trên các nền tảng số.

- Yêu cầu:

o Ngoại hình ưa nhìn, phát âm chuẩn.

o Có khả năng phản ứng nhanh và linh hoạt trong các tình huống.

o Có kiến thức nền tốt.

o Chịu được áp lực công việc lớn.

- Ưu tiên:

o Ứng viên có khả năng tự biên tập tin bài phục vụ dẫn.

o Có kỹ năng phát âm tiếng nước ngoài tốt.

o Phát âm giọng miền Nam.

o Độ tuổi không quá 25 (Sẵn sàng tiếp nhận sinh viên năm cuối).

5. Chuyên viên kinh doanh

- Mô tả công việc:

o Tìm kiếm, đàm phán, ký kết hợp tác với các khách hàng có nhu cầu phát triển dịch vụ nội dung số.

o Tư vấn, chăm sóc khách hàng.

- Yêu cầu:

o Có kỹ năng giao tiếp, ứng xử và phát triển tốt mối quan hệ khách hàng.

o Có hiểu biết cơ bản về các nền tảng phân phối nội dung số (OTT, Web, Social…).

o Chịu được áp lực công việc lớn.

- Ưu tiên:

o Tốt nghiệp các chuyên ngành: Kinh tế, tài chính…

o Độ tuổi không quá 25.

6. Kỹ thuật đa phương tiện

- Mô tả công việc:

o Sản xuất hậu kỳ các nội dung đa định dạng (Video, Audio, Graphic…).

o Xử lý kỹ thuật livestream trên các nền tảng số.

- Yêu cầu:

o Sử dụng thành thạo các phần mềm Premiere, After Effects...

o Có kiến thức nền về công nghệ thông tin tốt.

o Chịu được áp lực công việc lớn.

- Ưu tiên:

o Ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong môi trường báo chí, truyền thông.

o Ưu tiên ứng viên sử dụng tốt cả các phần mềm: Photoshop, Illustrator…

o Độ tuổi không quá 25 .

7. Đồ họa đa phương tiện

- Mô tả công việc:

o Thiết kế logo, poster, infographic, motion video… cung cấp trên nền tảng số.

- Yêu cầu:

o Tư duy thiết kế hiện đại, sáng tạo.

o Sử dụng thành thạo các phần mềm: Photoshop, Illustrator, Animate.

o Chịu được áp lực công việc lớn.

- Ưu tiên:

o Ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong môi trường báo chí, truyền thông.

o Độ tuổi không quá 25.

II. Quyền lợi

- Lương: Thỏa thuận

- Phát triển chuyên môn: Được tham gia các khóa tập huấn, đào tạo nghiệp vụ.

- Môi trường làm việc:

o Cơ quan báo chí – truyền hình lớn.

o Đồng nghiệp đa phần là người trẻ, hiện đại, năng động.

o Công việc đang là xu thế mới.

- Khác: Các chế độ, quyền lợi khác theo quy định của Nhà nước.

III. Hồ sơ dự tuyển

- Ứng viên gửi CV, ảnh cá nhân, facebook (nếu có), link sản phẩm liên quan đến chuyên môn hoặc bài báo/chương trình truyền hình đã phát sóng đến địa chỉ vtcnow@vtc.gov.vn

- Tiêu đề: [Tuyển dụng – VTC Now] Họ và tên + Số điện thoại di động

- Nộp trước ngày 01/04/2022.

- Ứng viên đạt điều kiện phỏng vấn sẽ được liên hệ trực tiếp.

Trung tâm Nội dung số (VTC Now) là đơn vị trực thuộc Đài Truyền hình VTC, thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh nội dung trên môi trường số.

Thành lập từ tháng 3/2018, đến nay, VTC Now đã xây dựng thành công hệ thống phân phối nội dung số trên các nền tảng gồm: OTT, Web, Facebook, YouTube, Tiktok, Instagram, Zalo… với hơn 10 triệu người đăng ký theo dõi thường xuyên.

Năm 2020, ứng dụng VTC Now được xếp hạng 7 tại thị trường Việt Nam về số người dùng thực theo đánh giá của tổ chức uy tín Wearesocial. Cũng trong năm này, VTC Now được Quỹ sáng chế Google Initiative lựa chọn và giới thiệu ra toàn cầu bên cạnh những tên tuổi truyền thông nổi tiếng thế giới như: Fox News, The Washington Post, The New York Times, NBC News…

Năm 2021, VTC Now đại diện cho Đài Truyền hình VTC nhận giải thưởng Quốc gia về chuyển đổi số.