Đây là Giải thưởng Quốc gia do Hội Truyền thông số tổ chức thường niên dưới sự bảo trợ của Bộ Thông tin & Truyền thông.

Theo thông tin từ Ban tổ chức, hoạt động chuyển đổi từ mô hình truyền thống sang mô hình số áp dụng thí điểm tại Trung tâm Nội dung số VTC Now (đơn vị trực thuộc Đài VTC) đã được Hội đồng Giám khảo đánh giá xuất sắc.

Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC đoạt giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2021.

Mô hình này được triển khai trên 5 bình diện bao gồm: Hạ tầng phát sóng, sản phẩm nội dung, công nghệ sản xuất, khán giả - người dùng và phương thức kinh doanh.

Thay vì chỉ đơn thuần phát sóng chương trình trên hạ tầng truyền hình, vài năm trở lại đây, VTC đã nhanh chóng tiếp cận các nền tảng mới và triển khai phân phối nội dung trên đầy đủ các hạ tầng khác gồm: OTT, Mạng xã hội, Mạng viễn thông – di động, TV thông minh...

Từ ứng dụng ít người biết tới, trong năm 2020, sản phẩm OTT của VTC là VTC Now đã được Wearesocial - tổ chức nghiên cứu thị trường nội dung số uy tín xếp thứ 7 tại Việt Nam về lượng người dùng thực tại Báo cáo Digital 2020 toàn cầu.

Trong khi đó, trên nền tảng mạng xã hội như YouTube, Facebook, Tiktok... VTC cũng đã hình thành một tập người dùng lớn, tăng trưởng mạnh nhất trong giai đoạn 2020 – 2021 với gần 15 triệu tài khoản đăng ký theo dõi.

Năm 2020, Đài VTC cũng trở thành Đài Truyền hình đầu tiên tại Việt Nam bắt tay hợp tác với một doanh nghiệp công nghệ để phát triển dòng tivi thông minh mang thương hiệu riêng VTC Now Rindo.² Thông qua thiết bị thông minh này, các nội dung của VTC được truyền tải trực diện, nhanh chóng tới các khán giả vùng ven đô thị và các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, nơi internet đã kịp thời hiện diện.

Không chỉ ghi nhận hiệu quả từ hoạt động chuyển đổi hạ tầng phát sóng, Đài VTC còn đang thí điểm mô hình sản xuất thông minh tại Trung tâm Nội dung số VTC Now bằng việc đưa vào sử dụng các thiết bị như điện thoại, máy tính bảng, IP Camera... thay thế cho các hệ thống ghi hình cồng kềnh. Nhiều giải pháp phần mềm đã được ứng dụng trong quy trình quản trị và sản xuất giúp Đài cung cấp được ngày càng nhiều hơn các nội dung hấp dẫn trên môi trường số với chi phí tiết kiệm và nhân lực vận hành tối giản.

Trước khi đoạt Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2021, mô hình chuyển đổi số tại Trung tâm Nội dung số VTC Now của Đài VTC từng được Quỹ sáng tạo Google Initiative lựa chọn và giới thiệu ra toàn cầu.

Thông qua đó, hoạt động kinh doanh số nhanh chóng chứng minh hiệu quả. Từ năm 2019, doanh thu mảng nội dung số của Đài VTC tăng trưởng rõ rệt với mức tăng năm sau cao hơn năm trước từ 120% - 170%. Từ năm 2020, mảng này bắt đầu ghi nhận có lãi.

Ông Trần Đức Thành – Giám đốc Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC nhận định: “VTC xác định nội dung số là một trong những mảng cốt lõi trong quá trình tái cơ cấu, xây dựng và phát triển Đài theo một hướng mới hơn, hiện đại hơn và phù hợp xu thế. Vì vậy, Đài sẽ có đầu tư chiến lược để phát triển lĩnh vực này”.

Ông Nguyễn Lê Tân – Giám đốc Trung tâm Nội dung số VTC Now (đơn vị trực thuộc Đài VTC) thông tin: “Mô hình chuyển đổi số tại VTC Now là thành quả từ sự định hướng, quan tâm đầu tư của Lãnh đạo Đài VTC và những nỗ lực của tập thể trẻ, luôn sẵn sàng trước các thử thách. Mô hình này đang cố gắng vận hành với một cách đi riêng, bằng nguồn lực tối ưu nhất và hướng đến kết quả thực chất nhất”.

