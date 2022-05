Đại tá Nguyễn Hữu Hợp làm Giám đốc Công an Quảng Bình

(VTC News) -

Ngày 31/5, Công an tỉnh Quảng Bình đã tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Đại tá Nguyễn Hữu Hợp, Phó Cục trưởng Cục An ninh kinh tế, Bộ Công an được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình.

Đại tá Nguyễn Hữu Hợp giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình từ ngày 1/6/2022.

Đại tá Nguyễn Hữu Hợp, 54 tuổi, quê quán huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Đại tá Hợp được bổ nhiệm giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình thay đại tá Nguyễn Tiến Nam.

Đại tá Nguyễn Tiến Nam được điều động giữ chức vụ viện trưởng Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an. Ông Nam rời vị trí ở Quảng Bình sau 2 năm được bổ nhiệm làm giám đốc Công an tỉnh này.