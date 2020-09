Đại tá Lê Hồng Nam được chỉ định tham gia Ban Thường vụ Thành uỷ TP.HCM

Chiều 1/9, Thành ủy TP.HCM tổ chức lễ trao quyết định của Ban Bí thư chỉ định Đại tá Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM tham gia vào uỷ viên Ban chấp hành, Ban thường vụ Thành ủy TP.HCM.

Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Đại tá Lê Hồng Nam. (Ảnh: hcmcpv.org.vn)

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết, Đại tá Lê Hồng Nam có 18 năm công tác tại Bộ Công an, là cán bộ lãnh đạo có nhiều năm công tác ở Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu.

Từ cuối năm 2018, Đại tá Lê Hồng Nam được bổ nhiệm làm giám đốc Công an tỉnh Long An. Tới 6/2020, Đại tá Lê Hồng Nam được điều về giữ chức Giám đốc Công an TP.HCM.

Ông Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, việc Ban Bí thư chỉ định Đại tá Lê Hồng Nam tham gia Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM là điều kiện để Đại tá Nam đóng góp cho Thường vụ Thành ủy và tiếp thu trực tiếp chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy thành phố đối với công tác công an.

Ông Nguyễn Thiện Nhân cũng đánh giá cao trong 2 tháng giữ chức Giám đốc Công an TP.HCM, Đại tá Lê Hồng Nam đã tích cực tiếp thu và phối hợp triển khai, tham gia tổ chức tấn công tội phạm.

Thời gian tới, ông Nguyễn Thiện Nhân đề nghị Đại tá Lê Hồng Nam tham mưu cho Ban thường vụ Thành ủy những vấn đề cần thiết để đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, đảm bảo cho đại hội Đảng; tiếp tục có sáng kiến cùng lực lượng công an thành phố đóng góp xứng đáng vào sự phát triển chung của thành phố.

Đại tá Lê Hồng Nam sinh năm 1966. Ông có trình độ chuyên môn Cử nhân An ninh chuyên ngành điều tra; cử nhân luật; cử nhân kinh tế; thạc sĩ ngành điều tra tội phạm.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Lê Hồng Nam bày tỏ niềm vinh dự cho bản thân và gia đình. Đây là cơ hội để bản thân cũng như ngành công an thành phố có giải pháp đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ tốt công cuộc phát triển kinh tế, xã hội của thành phố.