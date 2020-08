Đại tá Lê Hồng Nam được bầu giữ chức Bí Thư Đảng ủy Công an TP.HCM

Ngày 28/8, Đảng bộ Công an TPHCM bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an TP lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đến dự và chỉ đạo Đại hội.

Đại tá Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM.

Đại tá Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025 với tỷ lệ phiếu bầu 100%.

Trước đó, ngày 30/6, tại buổi Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ tại trụ sở Công an TP.HCM, Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an, đã trao quyết định về việc điều động Đại tá Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an tỉnh Long An đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an TP.HCM.