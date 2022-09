Đại tá Đinh Văn Nơi tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh

(VTC News) -

Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh vừa làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng và phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm 2022.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ninh công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh trao quyết định cho Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh.

Trước đó, chiều 31/8, tại TP Hạ Long (Quảng Ninh), Thiếu tướng Lê Văn Tuyến - Thứ trưởng Bộ Công an trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh từ ngày 1/9/2022.

Đại tá Đinh Văn Nơi sinh năm 1976, quê quán phường Long Hòa, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ. Ông có trình độ tiến sĩ ngành An ninh và Trật tự xã hội tại Học viện Cảnh sát nhân dân.

Đại tá Đinh Văn Nơi xuất thân từ Tiểu đoàn Tây Đô, đơn vị quân đội chủ lực của Cần Thơ vào năm 1993. Đến năm 1998, ông chuyển công tác sang ngành Công an TP Cần Thơ. Sau khi kinh qua nhiều chức vụ tại Công an huyện Phong Điền, năm 2016, ông được Bộ Công an bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ và là Thủ trưởng Cơ quan an ninh điều tra Công an TP Cần Thơ.

Đến tháng 6/2020, ông được Bộ trưởng Bộ Công an điều động, bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh An Giang thay Thiếu tướng Bùi Bé Tư nghỉ công tác chờ tuổi nghỉ hưu.