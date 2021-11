Đại tá công an 'dỏm' bị tuyên phạt 18 năm tù

(VTC News) -

Ngày 30/11, TAND tỉnh Hậu Giang tuyên phạt Diệp Ngọc Hà (48 tuổi, ngụ TP.HCM)18 năm tù về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Diệp Ngọc Hà.

Theo cáo trạng, tối 19/12/2019, Hà đi ôtô đến Công an huyện Châu Thành A (tỉnh Hậu Giang), xưng là lãnh đạo một cục nghiệp vụ Bộ Công an ghé thăm. Lúc này, Hà mặc trang phục công an nhân dân, đeo quân hàm Đại tá, bảng tên ghi chức vụ phó Cục trưởng.

Qua tiếp xúc với Hà, lãnh đạo Công an huyện Châu Thành A nghi vấn nên yêu cầu kiểm tra thì Hà khai nhận không phải là cán bộ công an.

Qua đấu tranh, Hà khai nhận từ năm 2014 đến khi bị bắt, với thủ đoạn giả danh công an và đưa ra thông tin gian dối là chủ đầu tư một dự án biệt thự không có thật ở huyện Nhà Bè (TP.HCM) cũng như có quen biết nhiều lãnh đạo trong và ngoài ngành công an, nhiều người đã tin tưởng đưa tiền cho Hà để mua đất, hoặc nhờ Hà giúp lo thủ tục thuê đất, mở xưởng dược, xin biên chế vào ngành công an, chuyển công tác...

Diệp Ngọc Hà đã lừa được 7 bị hại ở An Giang, Kiên Giang, Hậu Giang, TP Cần Thơ và TP.HCM, chiếm đoạt hơn 6,8 tỉ đồng.

Ngoài mức án 18 năm tù, Diệp Ngọc Hà phải có trách nhiệm trả lại số tiền đã chiếm đoạt của các bị hại.