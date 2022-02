Đại sứ Ukraine đính chính tuyên bố Kiev 'có thể từ bỏ nỗ lực gia nhập NATO'

(VTC News) -

"Không. Chúng tôi sẽ không làm vậy. Tôi rất vui khi có cơ hội làm rõ quan điểm của mình", ông Prystaiko nói khi được hỏi liệu Ukraine có thể xem xét lại nguyện vọng gia nhập NATO hay không.

Ông Prystaiko cho biết thông tin trước đó đăng tải trên tờ BBC là một sự hiểu lầm.

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với BBC, Đại sứ Ukraine tại Anh cho biết Ukraine hiện không phải là thành viên của NATO và để tránh chiến tranh, Kiev sẵn sàng nhượng bộ.

"Chúng tôi hiện không phải là thành viên của NATO và để tránh chiến tranh, chúng tôi sẵn sàng nhượng bộ trong nhiều vấn đề và đó là những gì chúng tôi đang làm trong các cuộc trao đổi với người Nga",BBC dẫn lại lời ông Prystaiko cho hay.

Theo đại sứ Prystaiko, Ukraine sẵn sàng “mềm dẻo” đối với mục tiêu gia nhập liên minh quân sự Đại Tây Dương – động thái mà Tổng thống Nga Putin cho rằng sẽ có thể là nguyên nhân dẫn đến chiến tranh.

Đại sứ Ukraine tại Anh Vadym Prystaiko. (Ảnh: Reuters)

Quan chức ngoại giao Ukraine nói thêm rằng do chưa phải là thành viên của NATO nên Kiev đang tìm kiếm các thỏa thuận song phương với Anh, Mỹ để vượt qua thách thức hiện nay.

Liên quan tới các tuyên bố của ông Prystaiko, người phát ngôn Bộ ngoại giao Ukraine Oleg Nikolenko khẳng định Ukraine sẵn sàng tham gia vào bất kỳ hình thức đối thoại nào với các quốc gia và tổ chức quốc tế vì hòa bình và cuộc sống của người dân.

"Ukraine hiện không phải là thành viên của NATO hoặc một liên minh an ninh khác. Do đó, vấn đề đảm bảo an ninh trở thành một vấn đề then chốt của đất nước. Sự đảm bảo tốt nhất cho điều này là Ukraine gia nhập NATO ngay lập tức", ông Nikolenko nói thêm.

Năm 2008, NATO hứa hẹn về cơ hội để Ukraine gia nhập liên minh này trong tương lai.

Tổng thống Putin nhận định mối quan hệ ngày càng chặt chẽ giữa Ukraine với liên minh quân sự phương Tây có thể biến nước này thành bệ phóng cho các tên lửa NATO nhắm vào Nga. Vì vậy, Nga cần vạch ra "lằn ranh đỏ" để ngăn chặn điều đó.

Nga mới đây cũng đề cập vấn đề này trong đề xuất an ninh gửi Mỹ và Ukraine. Tuy nhiên, Washington phớt lờ các đề xuất trên trong khi NATO từ chối từ bỏ chính sách "mở cửa" khi cho rằng Ukraine và Gruzia có lẽ sẽ trở thành một phần của liên minh.