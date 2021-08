Nhìn tổng thể, trong 2 tháng vừa qua, liên tục có các chuyến thăm của quan chức chính quyền Biden đến châu Á, trong đó có Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Campuchia, Indonesia… Chính quyền Biden cho rằng, Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương là ưu tiên chiến lược của Mỹ trong thời kỳ này.

Trong “Chỉ dẫn về chiến lược an ninh quốc gia tạm thời” hồi tháng 3, Mỹ cũng cho biết sẽ dành rất nhiều ưu tiên đối với khu vực này.

Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương là khu vực phát triển rất năng động, tập trung những nền kinh tế lớn nhất, động lực tăng trưởng của thế giới như Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ… Đồng thời, đây cũng là khu vực có địa chiến lược quan trọng.

Trong 2 chuyến thăm gần đây nhất của quan chức chính quyền Biden đến khu vực (Phó ​Tổng thống Mỹ Kamala Harris vừa diễn ra và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cũng tới Việt Nam vào tháng trước), thì họ chọn Đông Nam Á là điểm dừng chân. Điều đó cho thấy, Đông Nam Á có vai trò, vị trí quan trong trong chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ.

Ngay trong thông điệp trước chuyến thăm của bà Kamala Harris, chính quyền Biden cho biết: “Đông Nam Á là một trụ cột quan trọng trong chiến lược của Mỹ đối với Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Đông Nam Á tập hợp các quốc gia phát triển rất năng động, trong đó có ASEAN đóng vai trò trung tâm trong cấu trúc khu vực vì hoà bình, an ninh, phát triển và dựa trên luật lệ”.

Điểm đến trong 2 chuyến thăm của quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ đến khu vực đều có Việt Nam. Điều đó cho thấy chính quyền Mỹ đánh giá Việt Nam là đối tác có vai trò, vị trí rất quan trọng trong chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, khu vực Đông Nam Á cũng như trong ASEAN. Hai chuyến thăm vừa qua của quan chức Mỹ, nhất là chuyến thăm của bà Kamala Harris đã cho thấy rõ điều đó.

Thế thì vì sao Mỹ lại đánh giá, coi trọng quan hệ với Việt Nam. Trước hết, dẫn lời Nhà Trắng: “Đây là những đối tác phát triển năng động và là đối tác hàng đầu, đóng góp vào an ninh, hoà bình ở khu vực và một khu vực dựa trên luật lệ”. Quan chức Mỹ đến Việt Nam để trao đổi về hợp tác song phương lẫn các vấn đề chung ở khu vực.

Việc chính quyền Biden coi trọng hợp tác với Việt Nam có mấy lý do như sau. Thứ nhất, quan hệ Việt - Mỹ trong thời gian qua có đà phát triển trên nhiều lĩnh vực, tạo ra sự đan xen lợi ích và chính quyền Biden nhận thấy quan hệ với Việt Nam có ý nghĩa, vị trí quan trọng trong chính sách đối ngoại của Mỹ. Về kinh tế, khi mới thiết lập quan hệ giữa hai nước vào năm 2995, thương mại song phương mới chỉ đạt 0.5 tỷ USD. Thế nhưng, giờ đây, kim ngạch thương mại hai chiều đã gần 100 tỷ USD. Điều đó cho thấy Việt Nam là điểm đến của doanh nghiệp, nhà đầu tư Mỹ, từ đó thúc đẩy quan hệ kinh tế hai bên.

Thứ hai, một Việt Nam đổi mới, ngày càng phát triển về kinh tế và hội nhập, tạo ra vị mới ở khu vực. Rõ ràng, vị thế mới của Việt Nam được nâng cao qua phát triển và hội nhập khiến Mỹ phải nhìn nhận, công nhận điều đó và thúc đẩy hợp tác với Việt Nam.

Thứ ba, chính sách đối ngoại nhất quán của Việt Nam là độc lập, tự chủ, đa phương hoá, đa dạng hoá, là bạn đối với các nước, đồng thời hội nhập cùng phấn đấu vì một khu vực hoà bình, ổn định dựa trên luật pháp quốc tế… có sự song trùng với cả khu vực và chiến lược mới của Mỹ dưới thời Biden.

Tất cả những điều này cộng hưởng lại, nhất là với việc chính quyền Biden gắn kết nhiều hơn với khu vực Đông Nam Á thì vị thế và vai trò của Việt Nam ngày càng quan trọng trong chiến lược đối ngoại của Mỹ ở khu vực.