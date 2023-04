Đại sứ Nga: Washington có hành động khiêu khích Moskva ở Ukraine

(VTC News) -

Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho rằng, những bình luận gần đây của Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách chính sách Colin Kahl cho thấy quốc gia này thừa nhận có những hành động khiêu khích đối với Moskva ở Ukraine.

"Đại diện Lầu Năm Góc đã nói thẳng rằng chính quyền Mỹ không kiềm chế mình dưới bất kỳ hình thức nào trước nguy cơ leo thang tiềm ẩn khi vận chuyển vũ khí cho Ukraine. Người Mỹ thừa nhận rằng Washington đã cố tình có hành động khiêu khích đối với Nga trong suốt cuộc xung đột", ông Antonov nói.

Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov. (Ảnh: TASS)

Ông nói thêm: “Washington đã bàn giao cho Kiev các hệ thống tầm xa ngày càng nguy hiểm với mục đích hoàn toàn là tấn công chứ không phải phòng thủ”.

Vị quan chức Nga cũng không tin lời của quan chức Mỹ khi bày tỏ lo ngại về việc vũ khí do Mỹ sản xuất được sử dụng để để tấn công sâu bên trong lãnh thổ Nga.

"Nếu Mỹ thực sự xem xét khía cạnh quan trọng này, họ sẽ ngay lập tức ngăn chặn nỗ lực của những thành phần cực đoan ở Ukraine. Tuy nhiên, trên thực tế, sự hỗ trợ và tạo điều kiện chưa từng có từ chính quyền Mỹ chỉ càng khiến các đặc vụ ở Kiev tiến tới những tội ác mới", ông Antonov chỉ trích.

Trước đó, ông Kahl cho biết trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Foreign Policy rằng Mỹ bày tỏ lo ngại về việc sử dụng vũ khí do Washington vận chuyển cho Kiev để tấn công lãnh thổ Nga, và không muốn can dự trực tiếp vào cuộc xung đột ở Ukraine. Trong khi đó, đại diện Lầu Năm Góc nói, ý kiến cho rằng Mỹ kiềm chế trong một số vấn đề do lo ngại căng thẳng leo thang là sai lầm.

Phương Anh (Nguồn: TASS)