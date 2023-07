(VTC News) -

Tối 2/7, Đại sứ quán New Zealand và Đại sứ quán Australia đồng tổ chức buổi tiệc dành cho đội tuyển nữ Việt Nam trước khi lên đường tham dự World Cup nữ 2023.

Đại sứ New Zealand - bà Tredene Dobson gửi lời chúc đến đội tuyển nữ Việt Nam.

Tại buổi lễ, bà Tredene Dobson - Đại sứ New Zealand nói: "Chúng tôi đã chờ đợi ngày này rất lâu và vui mừng được chào đón đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tới Aotearoa, New Zealand để tham dự Cúp bóng đá nữ thế giới. Buổi tiệc này là cơ hội tuyệt vời để chúng tôi gửi tới họ những lời chúc tốt đẹp nhất cho hành trình lịch sử phía trước.

Lần đầu tiên New Zealand đăng cai World Cup, cũng là lần đầu tiên Việt Nam góp mặt ở giải đấu lớn nhất hành tinh. Chúng ta hãy cùng nhau viết nên trang sử đầu tiên này của mỗi đất nước mình. Đây là một điều vô cùng đáng quý với bản thân tôi và Đại sứ quán New Zealand. Chúng tôi biết các cô gái vàng của Việt Nam sẽ khiến đất nước Việt Nam tự hào và mong muốn người dân New Zealand được nhìn thấy tinh thần chiến đấu mà họ đã thể hiện trong suốt hành trình vừa qua để đến được giải đấu này".

Đội tuyển nữ Việt Nam dự tiệc chia tay trước khi tham dự World Cup nữ 2023.

Đại sứ Australia - ông Andrew Goledzinowski cho rằng World Cup nữ 2023 là giải đấu thể thao có lượng người xem rất lớn và là cơ hội để thúc đẩy việc phụ nữ tham gia thể thao. Ông gửi lời chúc mừng đến đội tuyển nữ Việt Nam đã trở thành một phần của sự kiện này.

Trong khi đó, Thứ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương nhấn mạnh: "Hơn 1 năm thôi, tâm thế của đội tuyển nữ Việt Nam đã thay đổi. Chúng ta đã giành 2 tấm huy chương vàng SEA Games 31, 32 kể từ sau khi giành vé dự World Cup. Chúng tôi tin tưởng đội tuyển nữ Việt Nam đã có sự chuẩn bị kĩ lưỡng cho một kì World Cup đặc biệt, thi đấu hết mình vì sự quan tâm của hàng triệu người hâm mộ và màu cờ sắc áo Việt Nam".

Về phía đội tuyển nữ Việt Nan, HLV Mai Đức Chung dành lời cảm ơn đến Đại sứ quán New Zealand và Đại sứ quán Australia. Ông Chung gửi lời chúc 2 đội tuyển nữ của 2 nước chủ nhà thi đấu thành công và giành thành tích cao tại World Cup nữ 2023. Đồng thời, nhà cầm quân 72 tuổi khẳng định đội tuyển nữ Việt Nam sẽ thi đấu bằng tất cả khả năng, mang hình ảnh của người phụ nữ Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.

Thầy trò HLV Mai Đức Chung lần đầu tiên tham dự World Cup nữ 2023 và các trận đấu tại bảng E đều được tổ chức tại New Zealand. Đội tuyển nữ Việt Nam chuẩn bị kĩ càng cho giải đấu với chuyến tập huấn tại Đức. Huỳnh Như và đồng đội sẽ lên đường sang New Zealand vào trưa 5/7.

