Đại nhạc hội Take me to the Sun tại Đà Nẵng hứa hẹn 'đốt cháy' mọi giác quan

(VTC News) -

Đại nhạc hội Take me to the Sun sẽ diễn ra vào tối 9/7 tại Vòng Quay Sun Wheel Công viên Châu Á - Asia Park Đà Nẵng.

Diễn ra tối 9/7/2022, từ 19h00, tại sân khấu ngoài trời dưới chân vòng quay Sun Wheel của Công viên Châu Á (Asia Park), đại nhạc hội Take me to the Sun là sự kiện điểm nhấn thuộc chủ đề “Tận hưởng Lễ hội và Âm nhạc Đà Nẵng - Enjoy Da Nang Festival & Music”, trong chuỗi chương trình “Lễ hội Tận hưởng Mùa hè Đà Nẵng - Enjoy Danang Summer Festival 2022” do Tập đoàn Sun Group tài trợ và đồng hành tổ chức thực hiện, nhằm biến Đà Nẵng thành tâm điểm sôi động mùa hè này.

Với chủ đề chính “Sống như ánh mặt trời”, đại nhạc hội được dàn dựng bởi đạo diễn Phạm Hoàng Nam cùng ekip những tên tuổi lớn như nhạc sỹ Huy Tuấn. Sự kiện cũng sẽ được tường thuật trực tiếp trên sóng VTV1 – Đài truyền hình Việt Nam lúc 20h00.

Sân khấu thiết kế 5 vòng tròn ấn tượng và hoành tráng từ đạo diễn gạo cội Phạm Hoàng Nam.

Điểm nhấn khá độc đáo và thể hiện rất rõ cá tính của đạo diễn gạo cội Phạm Hoàng Nam sẽ chính là sân khấu của đại nhạc hội. Theo hé lộ từ ban tổ chức, đây sẽ là một sân khấu khiến người xem phải trầm trồ bởi sự ấn tượng và hoành tráng của nó, khi lấy chính Vòng quay Sun Wheel - “con mắt của Đà Nẵng” làm vòng tròn tượng trưng cho Mặt trời trung tâm, được xoay quanh bởi 4 vòng tròn lớn uốn quanh bởi các dải lụa mang họa tiết trống đồng.

Và trên sân khấu đó, những tên tuổi nghệ sỹ lớn sẽ liên tục dẫn dắt khán giả qua những lớp lang cảm xúc của 5 chương nhạc hội, để cảm nhận một Đà Nẵng thật đáng đến và đáng sống và cháy hết mình trong dòng chảy chủ đề Take me to the Sun- Sống như ánh mặt trời.

Chương mở đầu của đại nhạc hội sẽ là không gian giàu chất văn hóa của dòng nhạc dân gian đương đại, với màn trình diễn đặc biệt kết hợp các loại hình âm nhạc/biểu diễn của các dân tộc từ mọi miền tổ quốc gồm: Múa Chăm, Bài Chòi Trung Bộ, Tình ca Tây Bắc, Dân ca Bắc Bộ, “Lý kéo chài” Dân ca Nam Bộ, thể hiện bản sắc văn hóa đầy tự hào của người Việt, trong đó nổi bật hình ảnh dẫn dắt là bình minh mọc trên biển với chiếc thuyền ra khơi hướng về phía mặt trời.

Chương 2 sẽ đưa khán giả đến với thể loại nhạc đương đại và Pop, với sự xuất hiện của những cái tên đình đám trong V-biz là ca sĩ Văn Mai Hương và nhóm Oplus. Và đây cũng sẽ là phần bùng nổ cho một “bữa tiệc công nghệ biểu diễn” đỉnh cao, với màn trình diễn Unveil Sun Wheel độc đáo, lần đầu tiên xuất hiện tại một đại hội âm nhạc ở Đà Nẵng.

Trên nền ca khúc “Take me to the Sun” được viết riêng cho Đại nhạc hội, hệ thống đèn chiếu, loa âm thanh “khủng” cùng các hiệu ứng rực sáng từ pháo hoa tầm trung, đặc biệt là hệ thống LED matrix - công nghệ ánh sáng hiện đại nhất hiện nay có thể hiển thị tới 16 triệu màu, được điều khiển bằng các phần mềm chuyên dụng – hứa hẹn mang đến một màn trình diễn giới thiệu biểu tượng mặt trời và logo Sun Wheel “gây choáng” cho khán giả tại sân khấu vòng quay khổng lồ.

Khép lại một chương 2 quá “đã” trong mọi giác quan, chương 3 với nhạc Hiphop cùng sự góp mặt của Rapper Karik cùng nam nhạc sĩ, ca sĩ Only C... sẽ đem tới một luồng không khí âm nhạc trẻ trung, mới mẻ với hơi hướng mang tính quốc tế. Các nghệ sỹ và nhóm nhảy trẻ tài năng hứa hẹn cống hiến những phần trình diễn sôi động, thông qua nhiều loại hình nghệ thuật đường phố phổ biến (Street Art) như Rap, Graffiti, Skateboard…

Chương 4 và chương 5 lần lượt mang đến dòng âm nhạc tạo sự bùng nổ cao là Rock và EDM. Càng về cuối chương trình, sức bật về âm nhạc lại càng được đẩy cao. Những chương cuối quy tụ dàn nghệ sỹ sở hữu cái tôi nghệ thuật độc đáo và mạnh mẽ, có cá tính, đem lại nguồn năng lượng rực cháy đúng như tinh thần của Đại hội âm nhạc. Dàn sao Tùng Dương, Ngũ Cung, Thu Minh,… hứa hẹn tạo trải nghiệm chất ngất, “đốt cháy” sân khấu Take me to the Sun.

Màn pháo hoa kéo dài 15 phút hứa hẹn thắp sáng thành phố sông Hàn đêm 9/7.

Bùng nổ và được trông đợi nhất trong phần cuối của đại nhạc hội sẽ là màn pháo hoa kéo dài 15 phút, đưa khán giả thăng hoa trong những xúc cảm, và gợi nhắc về những mùa Lễ hội pháo hoa quốc tế - DIFF hoành tráng đã từng thắp sáng thành phố sông Hàn những mùa hè trước khi dịch bệnh xuất hiện. Pháo hoa cũng sẽ thắp sáng một mùa hè hồi sinh mạnh mẽ của du lịch Đà Nẵng, với những con số tăng trưởng mạnh mẽ, những lễ hội tưng bừng mà thành phố cùng các tập đoàn như Sun Group chung tay tổ chức và cả những công trình sản phẩm mới độc đáo khiến du khách không thể không ngạc nhiên.

Lễ hội EDM quốc tế cũng dự kiến sẽ diễn ra trong tháng 8 tới tại Công viên Châu Á (Asia Park).

Tháng 8 tới, lễ hội EDM quốc tế cũng sẽ được diễn ra tại công viên châu Á (Asia Park). Lễ hội Việt Nam - Nhật Bản, Lễ hội B’estival ẩm thực và bia 2022 tại Sun World Ba Na Hills, show diễn Trận chiến ở Vương quốc Mặt trăng... vẫn tiếp tục khuấy động mùa hè trên thành phố biển miền Trung. Du lịch Đà Nẵng, sau những tháng ngày trầm lắng, đã thực sự bừng tỉnh và không ngừng bùng nổ.