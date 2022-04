Đại nhạc hội Light Up Viet Nam do VPBank tổ chức chinh phục thành công giới trẻ

(VTC News) -

Công nghệ biểu diễn đẳng cấp

Giới trẻ hiện nay là một thế hệ ăn, ngủ và sống trong công nghệ. Còn Light Up Viet Nam chính xác là một bữa tiệc của công nghệ biểu diễn đỉnh cao. Ngay từ hình thức phát hành vé QRcode miễn phí qua app VPBank NEO đến việc check-in sự kiện chỉ bằng chiếc smart phone, Light Up Viet Nam đã cho thấy đây là một sự kiện đúng chuẩn dành cho giới trẻ.

Ban tổ chức đã đầu tư một sân khấu khổng lồ chiếm hết chiều dài của một sân vận động, cùng chiều cao bằng với tòa nhà 8-9 tầng, mà ở đó những công nghệ hiện đại nhất về ánh sáng, âm thanh và trình diễn sân khấu đều được áp dụng tối đa.

Hơn 700 đèn chiếu, 200 loa âm thanh, các hiệu ứng cháy nổ từ pháo sáng, pháo phụt, pháo xoay đến pháo hoa tầm trung, và đặc biệt là hệ thống 2.000 mét Led matrix - công nghệ ánh sáng hiện đại nhất hiện nay có thể hiển thị tới 16 triệu màu, được điều khiển bằng phần mềm và phần cứng chuyên dụng đã mang đến một màn trình diễn gây choáng cho cả những người trẻ vốn đã quá quen thuộc với những sân khấu khổng lồ của các ngôi sao quốc tế.

“Mình thực sự bị bất ngờ trước sân khấu của Light Up Viet Nam. Từ ánh sáng đến âm thanh và concept các tiết mục đều quá khủng và phê. Cảm ơn chương trình rất nhiều” - bạn Tuệ Nam (22 tuổi, TP.HCM) chia sẻ.

Được biết, toàn bộ các màn trình diễn tại đại nhạc hội đều đã được ekip giả lập và điều chỉnh bằng công nghệ 3D để đem đến những khoảnh khắc thăng hoa nhất. Sự kỳ công của BTC đã mang đến cho đại nhạc hội một kỷ lục Việt Nam mới: “Đại nhạc hội sử dụng công nghệ Lighting show kết hợp công nghệ Led matrix có quy mô lớn nhất tại Việt Nam”.

Dàn line-up đúng “code” của người trẻ Việt

Là thế hệ công dân toàn cầu, tiếp xúc với world music từ sớm, các tín độ âm nhạc có nhiều lựa chọn khá đa dạng nhưng cũng khắt khe trong gu thưởng thức nghệ thuật. Những nghệ sĩ được yêu thích của giới trẻ hiện nay thường là những cá nhân sở hữu cái tôi nghệ thuật văn minh, với những sản phẩm âm nhạc nghiêm túc, có cá tính và nguồn năng lượng làm nghề tích cực

Light Up Viet Nam quy tụ một dàn line-up đúng “code” khán giả trẻ theo concept “giao thoa” với sự xuất hiện của nhiều thế hệ ca sĩ, cùng nhiều phong cách âm nhạc khác nhau. Từ “đàn anh, đàn chị” như Hà Anh Tuấn, Hồ Ngọc Hà đến các nghệ sĩ trẻ Gen Z như Hoàng Dũng, Mỹ Anh. Từ nữ hoàng giải trí với các ca khúc nhạc dance sôi động như Hồ Ngọc Hà, đến “âm nhạc của sự tử tế” Hà Anh Tuấn, hay rapper bắn beat cực chất là GDucky.

Thêm vào đó, các ca sĩ được lựa chọn đều sở hữu những nguồn năng lượng tích cực, là những viên ngọc “càng mài càng sáng” như Hà Hồ, Tóc Tiên, Erik hay những nghệ sỹ có hoài bão lớn trong nghề, mang đến các sản phẩm âm nhạc chất lượng, đậm chất riêng như GDucky, Hoàng Dũng, Mỹ Anh, Hà Anh Tuấn.

Dàn line-up chất lượng đã mang đến những tiết mục choáng ngợp từ concept hình ảnh đến những bản mix mới đã tai, bùng nổ cả sân vận động lẫn các kênh livestream online. Thông số sau chương trình ghi nhận có tới 800.000 netizen cùng lúc theo trực tiếp dõi chương trình trên các nền tảng số, kéo tổng lượng xem online lên tới 3 triệu lượt, một con số gây choáng cho ngay cả nhà tổ chức.

Sự kiện âm nhạc mang mục đích tốt đẹp

Không chỉ là một sự kiện âm nhạc thông thường, Light Up Viet Nam nằm trong chiến dịch tái định vị thương hiệu của ngân hàng VPBank, nhằm lan tỏa sứ mệnh mới của ngân hàng: “Vì một Việt Nam thịnh vượng”

“Cùng với những hoạt động như trao sổ tiết kiệm cho trẻ mồ côi vì COVID-19, khám chữa bệnh miễn phí cho các tiểu thương nghèo tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước… chúng tôi tổ chức đại nhạc hội Light Up Viet Nam với kỳ vọng sự kiện sẽ là nguồn năng lượng lan tỏa những giá trị sống mới, cảm hứng mới, khơi dậy những hoài bão, khát vọng trong giới trẻ hướng đến xây dựng một Việt Nam thịnh vượng hơn trong tương lai”, đại điện VPBank chia sẻ.

Chính vì thế, xuyên suốt chương trình đan cài những khoảnh khắc âm nhạc giàu ý nghĩa. Đó là ca khúc mở màn We Are The Family được biểu diễn bởi bộ ba GDucky, Mỹ Anh, Hoàng Dũng gửi gắm thông điệp về sự vững tin, đoàn kết cùng nhau vượt qua khó khăn hướng đến tương lai; là ca khúc chủ đề SEAGames “Hãy tỏa sáng” với Tóc Tiên, Erik và GDucky - một lời kêu gọi những người trẻ hãy đốt lên ngọn đuốc của chính mình hay GDucky với ca khúc mới “Tự nhiên” được anh viết trong thời điểm giãn cách vì COVID-19.

Song-list ý nghĩa cùng những chia sẻ chân thành của các nghệ sĩ về những giá trị thịnh vượng đã nhận được lời hồi đáp tích cực từ khán giả trẻ. “Ngay trong khoảnh khắc pháo hoa bùng nổ sau bài hát “Hãy tỏa sáng”, mình đã quay ra ôm lấy bạn mình, cảm thấy xúc động thực sự khi được cùng nhau có mặt ở đây, được thấy cuộc sống tươi đẹp và cảm hứng đang dần trở lại”, Thanh Hương, sinh viên RMIT chia sẻ.

Có thể nói, đại nhạc hội Light Up Viet Nam giúp VPBank ghi điểm mạnh mẽ với giới trẻ như một thương hiệu có tâm, chỉn chu, hiện đại với sứ mệnh ý nghĩa phụng sự tổ quốc, hướng tới những mục đích xã hội tốt đẹp.