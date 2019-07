Đại nhạc hội IMC 11 năm: Đêm nhạc thăng hoa của những tinh hoa kết nối

Với chủ đề “Hành trình kết nối tinh hoa”, sự kiện âm nhạc IMC 2019 là cột mốc đánh dấu hành trình 11 năm ra đời và phát triển của IMC- TodayTV. Với những tiết mục đặc sắc, đại nhạc hội thay cho lời tri ân đến khán giả trên khắp cả nước, những người đã, đang và sẽ đồng hành cùng IMC – TodayTV.

Ngay từ sớm, đông đảo nghệ sĩ đã có mặt trên thảm đỏ Đại nhạc hội IMC 11 năm. Trong đó, có sự góp mặt của những nghệ sĩ đã đồng hành cùng IMC-TodayTV trong suốt hành trình phát triển vừa qua như Lê Cung Bắc, Đào Bá Sơn, Lê Hoàng, Mai Thu Huyền, Huỳnh Lập, Hồng Tú, Lê Nhân, Puka, Hoàng Mập, Hiếu Nguyễn, Kim Tuyến, Sam, Minh Anh… Đặc biệt, Đại nhạc hội IMC 11 năm có sự xuất hiện của một khách mời đặc biệt – chính là ca sĩ Thái Lan Jannine Weigel.

Ông Lâm Chí Thiện – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn IMC

Phát biểu tại đại nhạc hội IMC 11 năm, ông Lâm Chí Thiện – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn IMC đã gửi lời tri ân sâu sắc đến quý vị khán giả, đại biểu, đối tác đã đồng hành, thương yêu IMC – TodayTV trong những năm vừa qua và trong thời gian sắp tới.

Vị lãnh đạo Tập đoàn IMC cũng đã có những chia sẻ về bước tiến mới của IMC-TodayTV trong thời gian sắp tới: “Đánh dấu cột mốc 11 năm ra đời và phát triển, Tập đoàn IMC-Kênh truyền hình TodayTV đã cho ra mắt App đọc truyện chat Joylada, đây là ứng dụng đọc truyện chat số 1 châu Á với nội dung đa dạng, đáp ứng nhu cầu giải trí ngày một cao của khán giả. Và chuẩn bị khánh thành IMC Academy, đây là học viện âm nhạc và nghệ thuật, phát hiện và phát triển tài năng cho những người có niềm đam mê nghệ thuật”.

Đúng như tên gọi, đêm nhạc của tập đoàn IMC là sự kiện kết nối đầy ấn tượng của những tinh hoa, đại diện cho các đối tác đã luôn đồng hành, gắn bó cùng Tập đoàn. Không dừng lại ở sự kết nối vững bền, đại nhạc hội IMC còn là cuộc hội ngộ của những sản phẩm kết tinh từ tâm huyết và sáng tạo trong hành trình hơn 1 thập kỷ hình thành và phát triển.

Lần đầu tiên trong sự kiện sinh nhật của tập đoàn IMC có sự xuất hiện của 5 tinh hoa là: YouTV với sự đồng hành của đại sứ YouPy với hành trình “Thấy YouPy là thấy quà” đã và đang hoàn thành sứ mệnh truyền năng lượng tích cực đến mọi người, Kênh MTV Vietnam mang đến âm nhạc hiện đại, phong cách sống thời thượng dành cho giới trẻ, Paramount chính là “cine tại gia”, nơi mang đến những bộ phim bom tấn, kinh điển. Đặc biệt là sự xuất hiện của 2 nhân tố mới, App đọc truyện chat Joylada và IMC Academy. Đây chính là 5 tinh hoa đầy hứa hẹn trong hành trình thăng hoa của Tập đoàn IMC trong tương lai.

Đại nhạc hội IMC 11 năm “Hành trình kết nối tinh hoa” là đêm nhạc sang trọng và đẳng cấp với trình diễn của các ca sĩ trong và ngoài nước. Ngay từ phút bắt đầu, đêm nhạc đã khiến khán giả không thể ngồi yên với phần mở màn sôi động từ Hoàng Mỹ An. Nữ ca sĩ mang đến không khí không thể “nóng” hơn với ca khúc “Sway” huyền thoại. Đến với Đại nhạc hội IMC 11 năm, cô đã mang đến ca khúc mới nhất “Ai cũng có một tình yêu để quên” (sáng tác Trang Pháp). Ca khúc với giai điệu bắt tai kết hợp cùng những động tác vũ đạo đầy lôi cuốn đã giúp Hoàng Mỹ An có một màn trình diễn vô cùng mãn nhãn trên sân khấu IMC.

Ali Hoàng Dương tiếp nối bầu không khí đầy sôi động của đại nhạc hội IMC với 2 sáng tác của Lưu Thiên Hương là “Xinh lung linh” và “Chậm một phút”. Bên cạnh những tiết mục đầy sôi động, Đại nhạc hội IMC 11 năm còn mang đến những giai điệu đầy sâu lắng. Đó không chỉ là những ca khúc trữ tình như “Về đâu mái tóc người thương” (sáng tác: nhạc sĩ Hoài Linh) hay “Mưa chiều kỷ niệm” (sáng tác: nhạc sĩ Y Phụng) mà còn là những giai điệu trong bộ phim kinh điển “The Greatest Showman” là “Never Enough” và “Rewrite the star” từ ban nhạc Stay The Same.

Là cái tên được mong chờ nhất trong Đại nhạc hội, ngôi sao Thái Lan Jannine Weigel đã khiến sân khấu như vỡ òa với màn xuất hiện đầy ấn tượng. Nổi bật trong trang phục đầy màu sắc và cá tính, nữ ca sĩ trở thành tâm điểm của đêm nhạc khi trình diễn ca khúc “7 rings” đầy lôi cuốn. Màn trình diễn của “bông hồng lai” khiến khán giả không thể rời mắt. Lần đầu tiên biểu diễn trên sân khấu IMC, giọng ca đình đám xứ Chùa Vàng đã ghi điểm với khán giả khi gửi lời xin chào và cảm ơn khán giả bằng tiếng Việt.

Nữ ca sĩ cho biết cô rất vinh dự khi tham gia sinh nhật của Tập đoàn IMC và đặc biệt ấn tượng bởi sự thân thiện, hiếu khách của người Việt Nam. “Nhân dịp sinh nhật Tập đoàn IMC, Jannine xin chúc Tập đoàn ngày càng phát triển hơn nữa và mong muốn sẽ trở lại Việt Nam trong tương lai gần nhất”, nữ ca sĩ chia sẻ.

Đặc biệt, nữ ca sĩ khiến khán giả không tài nào ngồi yên khi trình diễn liên tiếp 3 bản hit của mình là “Heart Stop”, “Words” và “Diamonds”. Với bản phối đầy mới mẻ và sôi động, Jannine vừa thể hiện khả năng hát live, vũ đạo lẫn rap đỉnh cao trên sân khấu IMC. ngôi sao hoàn toàn chinh phục được khán giả Việt và khép lại đêm nhạc đầy bùng nổ.

Được biết, sau đại nhạc hội IMC, Jannine sẽ tiếp tục đến với thành phố biển Vũng Tàu để tham dự Sea Festival- sự kiện âm nhạc cực kỳ hoành tráng của MTV Connection sẽ diễn ra vào 18h ngày mai 20/7 tại Hồ Mây Park Vũng Tàu và được livestream trên Fanpage MTV Vietnam, TodayTV và YouTV và kênh YouTube của TodayTV và YouTV.

Sự kiện mừng sinh nhật 11 năm IMC- TodayTV “Hành trình kết nối tinh hoa” với sự đồng hành chính của Nhãn hàng dầu ăn cao cấp Simply và nhà tài trợ bạc: Công ty TNHH Thực Phẩm n Nam – Nhãn hàng bánh Pepperidge Farm.

Chi tiết truy cập: www.todaytv.vn

Nhã Phương