Đai hội đồng cổ đông Công ty Kềm Nghĩa: Tập trung kế hoạch dài hạn

(VTC News) -

2022 – Tăng trưởng từ sản lượng đến doanh thu

Đánh giá chung về kết quả kinh doanh năm 2022, Công ty Cổ phần Kềm Nghĩa công bố hoàn thành vượt chỉ tiêu so với kế hoạch được Đại hội đồng Cổ đông thông qua trước đó. Cụ thể, doanh thu thuần vượt 195% so với kết quả năm 2021, vượt hơn 133% so với mục tiêu đề ra.

Lợi nhuận sau thuế cũng rất khả quan, vượt hơn 171% so với kế hoạch được phê duyệt đầu năm 2022.

Ông Trần Minh Tú - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kềm Nghĩa trình bày chiến lược phát triển của doanh nghiệp năm 2023.

Về mạng lưới đối tác kinh doanh, doanh nghiệp thành công mở rộng hơn 7.000 đại lý; đồng thời, duy trì mối quan hệ hợp tác – phân phối bền vững với hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi, các kênh thương mại điện tử trên toàn quốc. Tại thị trường quốc tế, sản phẩm của Kềm Nghĩa thành công xuất khẩu đến 43 quốc gia phát triển với tiêu chuẩn vô cùng khắt khe.

Có thể thấy, doanh nghiệp đang từng bước hoàn thiện quá trình thâm nhập và mở rộng thị phần trên toàn cầu, song song với việc giữ vững vị thế hàng đầu tại thị trường nội địa.

Hội đồng quản trị cho biết thêm, hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 ghi dấu sự đột phá nhờ đầu tư về mặt công nghệ. Cụ thể, sản lượng chạm ngưỡng 39.000 thành phẩm/ngày. Đồng thời, công tác tăng cấp tự động hóa từ cấp 1.2 tới 2.0 cũng được hoàn thiện. Nhà máy thông minh đang từng bước được xây dựng, với định hướng trở thành nhà máy kiểu mẫu trong cộng đồng doanh nghiệp sản xuất tại Việt Nam.

Những thành tựu từ công cuộc đổi mới đã hình thành nền tảng vững chắc cho con đường phía trước của Công ty Cổ phần Kềm Nghĩa – với những mục tiêu lớn hơn theo tiêu chí phát triển bền vững thực sự.

2023 – Thời điểm then chốt cho quy trình phát triển bền vững

Bước qua năm 2023, trong bối cảnh nền kinh tế - xã hội đất nước còn nhiều biến động, thách thức khó lường, Công ty Cổ phần Kềm Nghĩa vẫn tiếp tục bám sát chiến lược kinh doanh với tầm nhìn dài hạn, kỳ vọng doanh thu tăng trưởng 32% so với năm 2022.

Dự kiến, trong giai đoạn 2023 – 2030, Công ty Cổ phần Kềm Nghĩa sẽ tập trung vào nhiệm vụ và huy động vốn và phát hành cổ phiếu cho người lao động (ESOP); đầu tư - ứng dụng công nghệ mới; xúc tiến sản phẩm – dịch vụ vươn tầm thế giới.

Cụ thể, về việc huy động vốn, doanh nghiệp dự kiến phát hành cổ phiếu, trái phiếu với tổng số lượng 10 triệu cổ phần (tương đương 100 tỷ đồng mệnh giá).

Các nội dung quan trọng đều đạt được sự nhất trí cao và thông qua của các cổ đông tham dự.

Về kế hoạch phát hành cổ phiếu cho người lao động (ESOP), Công ty sẽ phát hành thêm 1.400.000 cổ phần. Giá bán bằng mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian thực hiện dự kiến từ tháng 5/2023 đến hết tháng 6/2024. Đây là hoạt động chiến lược, nhằm tăng cường động lực Thành viên HĐQT và CBCNV, tạo điều kiện góp vốn và sở hữu cổ phần công ty.

Xét trên phương diện chuyển đổi số kinh doanh, quản trị, doanh nghiệp đang từng bước tối ưu hóa các phần mềm ERP – Base – DMS. Đồng thời, hệ thống dữ liệu và số hóa quy trình sản xuất, ứng dụng công nghệ robot vào hệ thống trình chiếu LED tại canteen và phát triển phần mềm quản lý cổ đông.

Doanh nghiệp cũng tiếp tục kiện toàn chiến lược chinh phục thị trường quốc tế, dự kiến tăng doanh thu tăng 28% so với năm 2022. Theo đó, số lượng quốc gia xuất khẩu kỳ vọng đạt số 47 trong năm 2023. Sản phẩm kéo vẫn là chủ đạo trong chiến lược phát triển. Đồng thời, bao bì giấy cũng được đầu tư, lan tỏa thông điệp về phát triển bền vững của thương hiệu.

Kết thúc đại hội, thay mặt HĐQT Công ty Cổ phần Kềm Nghĩa, ông Nguyễn Minh Tuấn – Chủ tịch HĐQT cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các cổ đông, các đối tác, khách hàng luôn tin tưởng và ủng hộ thương hiệu.

Đồng thời, công ty mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ các quý cổ đông, đối tác và khách hàng để doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ, khẳng định uy tín, hình ảnh và thương hiệu trên thị trường dụng cụ chăm sóc cá nhân.

Bảo Anh