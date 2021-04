Đại hội đồng cổ đông Cen Land ngày 9/4: Tăng vốn gấp đôi

(VTC News) -

Theo đó, Cen Land lên kế hoạch tăng vốn điều lệ thêm 1.056 tỷ đồng bằng cách phát hành thêm gần 106 triệu cổ phiếu, nâng vốn điều lệ lên hơn 2.000 tỷ đồng. Trong đó gần 9,6 triệu cổ phiếu được phát hành để trả cổ tức năm 2020, số cổ phiếu phát hành cho cán bộ công nhân viên dưới hình thức ESOP đạt gần 4,8 triệu cổ phiếu, và cuối cùng 91,2 triệu cổ phiếu sẽ được chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

Đột phá doanh thu

Vốn điều lệ tăng thêm dự kiến sẽ được Cen Land dùng toàn bộ để bổ sung vốn kinh doanh, được phân bổ sử dụng vào các lĩnh vực hoạt động đầu tư kinh doanh với cơ cấu hợp lý và đảm bảo sử dụng vốn có hiệu quả, an toàn, tối đa hóa lợi ích cho các cổ đông.

Bên cạnh đó, Cen Land cũng dự kiến trả tổ tức năm 2020 tỷ lệ 10%. Thời gian trả cổ tức sẽ được thực hiện theo kế hoạch trong năm 2021.

Bất chấp nhu cầu yếu của thị trường BĐS nhà ở trong năm 2020, Cen Land vẫn gia tăng thị phần môi giới, kết quả kinh doanh khả quan với doanh thu cả năm đạt 2.163 tỷ đồng (chỉ giảm 7% so với năm 2019), đạt 88,6% so với kế hoạch đặt ra. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận 300 tỷ đồng (giảm 23,6% so với năm 2019), đạt 75% so với kế hoạch năm 2020.

Cen Land tăng tốc để bứt phá về doanh thu trong năm 2021.

Năm 2021, ban lãnh đạo Cen Land đặt ra mục tiêu bứt phá. Doanh thu thuần từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ khoảng 4.000 tỷ đồng, tăng trưởng 89% so với năm 2020. Lợi nhuận sau thuế khoảng 355 tỷ đồng, tăng trưởng 18% so với 2020.

Kế hoạch 2021 là năm khởi đầu cho một giai đoạn tăng tốc, mở rộng thị phần của Cen Land để xây dựng một nền tảng phân phối bất động sản lớn nhất tại Việt Nam và mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng doanh thu trên 80%/năm từ nay đến năm 2023.

Triển khai hàng loạt chiến lược đột phá

Năm 2021, Cen Land có những bước chuẩn bị tốt nhằm đón đầu sự phục hồi của thị trường bất động sản khi công ty đang rất tích cực đầu tư vào công nghệ cũng như hợp tác và phân phối sản phẩm của các chủ đầu tư lớn.

Mới đây, CRE đã bổ sung ba dự án lớn vào danh mục đầu tư thứ cấp, bao gồm Louis City (Hoàng Mai, Hà Nội), Hinode Royal Park (Hoài Đức, Hà Nội) và C-Sky View (Thủ Dầu Một, Bình Dương). Các dự án này sẽ giúp tăng tổng vốn đầu tư thứ cấp của CRE lên khoảng 7.100 tỷ đồng. Doanh thu mảng kinh doanh này bứt phá mạnh mẽ trong năm 2021 - 2022.

Củng cố thị phần phân phối dự án, Cen Land đã chính thức trở thành đơn vị phân phối các dự án lớn của Vinhomes tại Hà Nội và TP.HCM. Cen Land cũng đã ký kết hợp tác đại lý phân phối miền bắc với Nova Land với các dự án Aqua City, Palm Marina, Thạch Mỹ Lợi.

Để giữ vững vị thế trên thị trường, Cen Land tiếp tục phát triển hệ thống mạng lưới các sàn liên kết trên toàn quốc tham gia hợp tác phân phối các dự án trên hệ thống của Cen Land. Năm 2021, hệ thống phát triển sàn liên kết đặt mục tiêu sẽ bùng nổ mạnh mẽ với kế hoạch doanh thu 500 tỷ đồng.

Trong năm 2020, theo định hướng mở rộng mạng lưới và phát triển mô hình công ty cổ phần phân phối bất động sản tại các địa phương, Cen Land đã tiến hành cổ phần hóa các văn phòng tại địa phương và nâng cấp thành hệ thống công ty cổ phần quy mô lớn hơn, chuyên nghiệp hơn.

Cen Land đồng thời mở thêm CEN chi nhánh TP.HCM bên cạnh Cen Sài Gòn hiện tại để phục vụ cho mục đích phát triển thị trường phía Nam và Cen Hà Nội tập trung phân phối các dự án của Vinhomes tại Miền Bắc.

Bên cạnh đó, Cen Land đã hành lập Cen Housing với hơn 1000 nhân sự có chức năng môi giới và phân phối bất động sản thứ cấp và nhà lẻ với mục tiêu mang về 300 tỷ doanh thu từ mảng kinh doanh này.

Đánh giá vai trò quan trọng của công nghệ không thể thiếu trong xu hướng phát triển hiện nay, Cen Land tiếp tục đầu tư mạnh cho nền tảng công nghệ Cen Homes, tăng cường nhân sự và các chuyên gia công nghệ hàng đầu tham gia phát triển và nâng cấp nền tảng Cen Homes với các công nghệ mới như Connect Peerto Peer, Matrix Network, Big Data, AI.

Với những kế hoạch mang tính chiến lược, Cen Land tiếp tục khẳng định vị thế trên thị trường bất động sản. Ngay từ đầu năm, Cen Land ghi nhận doanh thu tích cực. Kết quả kinh doanh 3 tháng đầu năm 2021, kết quả kinh doanh hết sức khả quan với số lượng giao dịch 2.835, tổng giá trị bất động sản giao dịch 12.828 tỷ đồng. Trên thị trường chứng khoán, mã cổ phiếu CRE tiếp tục bứt phá lên mức 32 nghìn đồng/cp.