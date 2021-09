Đại học Quốc gia Hà Nội lọt top 800 trường trong lĩnh vực Khoa học cơ bản

(VTC News) -

Tổ chức Times Higher Education (THE) vừa công bố kết quả xếp hạng của các trường đại học trên thế giới theo lĩnh vực đào tạo năm 2022. Trong đó, Đại học Quốc gia Hà Nội ở vị trí top 601 - 800 của lĩnh vực Khoa học cơ bản (đây là năm thứ 2 liên tiếp trường lop top 601 - 800).

THE World University Ranking by Subject là bảng xếp hạng các trường đại học theo ngành, nhóm ngành đào tạo thuộc 11 lĩnh vực. Kết quả của bảng xếp hạng này được đánh giá dựa 5 nhóm tiêu chí gồm các chỉ số: Trích dẫn, Thu nhập từ chuyển giao công nghệ, Triển vọng quốc tế, Nghiên cứu và Giảng dạy.

Thứ tự của Đại học Quốc gia Hà Nội trong bảng xếp hạng.

THE sử dụng các nguồn dữ liệu từ khảo sát (do THE thực hiện), cơ sở dữ liệu Scopus (thuộc Nhà xuất bản Elsevier) và dữ liệu do cơ sở giáo dục đại học cung cấp. Theo kết quả công bố mới nhất của 4 lĩnh vực, lĩnh vực Khoa học cơ bản duy trì vị trí trong top 601 - 800.

Lĩnh vực Khoa học cơ bản được tổng hợp từ nhiều chuyên ngành nhỏ, gồm: Toán học và thống kê, Vật lý và thiên văn học, Hóa học, Địa chất học, Khoa học môi trường, Khoa học trái đất và Hải dương học. Trong kỳ xếp hạng năm nay, lĩnh vực Khoa học cơ bản năm nay có 1.227 cơ sở giáo dục đại học được xếp hạng, tăng 78 trường so với kỳ xếp hạng trước.

Trong bảng xếp hạng năm 2021, 2 lĩnh vực đào tạo của Đại học Quốc gia Hà Nội được THE đánh giá gồm: Khoa học máy tính trong nhóm 501 - 600 thế giới, số 1 Việt Nam; Kỹ thuật & Công nghệ trong nhóm 401 - 500 thế giới, số 1 Việt Nam.