Đại học hàng đầu New Zealand mở trung tâm hỗ trợ học tập ngay tại Việt Nam

(VTC News) -

Đại dịch COVID-19 toàn cầu đã ảnh hưởng không nhỏ đến trải nghiệm học tập của sinh viên quốc tế. Việc duy trì hứng thú và động lực trong quá trình học trực tuyến chỉ là một trong các thử thách mà các sinh viên phải đối diện.

Do đó, trung tâm hỗ trợ học tập Vietnam Study Hub được thành lập dành riêng cho sinh viên Đại học Auckland và học viên của UP Education tại Việt Nam, cho phép họ kết nối trực tiếp với bạn học, giáo viên và giảng viên khi đang theo học chương trình đào tạo trực tuyến. Đồng thời, trung tâm sẽ giúp sinh viên duy trì được động lực để chuẩn bị cho việc học tập tại New Zealand vào thời gian tới.

Trung tâm hỗ trợ học tập Vietnam Study Hub có thiết kế trẻ trung, hiện đại. (Ảnh: Auckland Uni)

Ông Brett Berquist, Giám đốc Bộ phận tuyển sinh quốc tế của Đại học Auckland cho biết: “Trung tâm hỗ trợ học tập Vietnam Study Hub là một sáng kiến thuộc chương trình Auckland Advantage, nhằm hỗ trợ trải nghiệm học trực tuyến từ xa của sinh viên quốc tế.

Những sáng kiến giáo dục này giúp sinh viên duy trì sự kết nối với nhà trường cho đến khi họ có thể chính thức vào New Zealand và nhập học tại Đại học Auckland một cách an toàn".

Tọa lạc tại Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Sunwah Inno – một không gian làm việc chung ngay trung tâm TP.HCM, Vietnam Study Hub có thiết kế thoáng đãng và hiện đại, từ đó tạo nên một môi trường học tập trực tuyến lý tưởng cho sinh viên.

Ngoài ra, trung tâm còn cung cấp những dịch vụ hỗ trợ theo sát nhu cầu thực tế của sinh viên như cố vấn học tập và hướng nghiệp, vốn rất cần thiết trong quá trình học tập.

Ông Haike Manning, cựu Đại sứ New Zealand tại Việt Nam, người sáng lập kiêm Giám đốc điều hành của Tập đoàn tư vấn LightPath, cũng đã tham gia trong quá trình phát triển sáng kiến giáo dục này. Với kinh nghiệm lâu năm trong môi trường ngoại giao, ông Haike đã thành lập LightPath với tầm nhìn trở thành cầu nối giữa Việt Nam và các cơ hội giáo dục quốc tế.

Ông Haike cho biết: “Vietnam Study Hub là một sáng kiến mà chúng tôi đã ấp ủ khá lâu. Chúng tôi mong muốn cung cấp các dịch vụ hỗ trợ tại chỗ, trực tiếp cho các du học sinh Việt Nam lần đầu nhập học trên môi trường trực tuyến, cũng như các sinh viên năm đầu cần được hướng dẫn nhiều hơn. Chúng tôi rất hân hạnh được đồng hành với Đại học Auckland thành lập trung tâm hỗ trợ học tập đầu tiên ngay tại TP.HCM”.

Bên cạnh đó, các gia sư từ tổ chức Summa Education cũng sẽ hỗ trợ quá trình học tập của sinh viên dưới hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến, bên cạnh việc tổ chức những buổi đào tạo về kỹ năng học tập.

Cũng thông qua trung tâm hỗ trợ học tập này, sinh viên Việt Nam sẽ được hỗ trợ hướng nghiệp từ những chuyên viên tư vấn có trình độ. Những chuyên viên tư vấn của trung tâm đều được đào tạo tại Song An, một doanh nghiệp xã hội đi đầu trong lĩnh vực giáo dục và hướng nghiệp tại Việt Nam.

Bạn Phạm Quang Minh, sinh viên đại học của Đại học Auckland (Ảnh: Auckland Uni)

Bạn Phạm Quang Minh, hiện là sinh viên bậc sau đại học của Đại học Auckland chia sẻ: “Học tại nhà không phải là một lựa chọn tối ưu với tôi, vì môi trường học tập sẽ có rất nhiều xao nhãng, đồng thời tôi không thể tương tác trực tiếp với bạn học và cố vấn học tập. Nhờ có trung tâm hỗ trợ học tập Vietnam Study Hub, trải nghiệm học trực tuyến đã tốt hơn rất nhiều.

Bây giờ, tôi đã có không gian học tập riêng, có cơ hội được trao đổi với bạn học ở New Zealand cũng như bạn học đang theo học trực tuyến. Tôi cũng được cố vấn học tập hỗ trợ trong quá trình học. Cho đến hiện tại, tôi rất hài lòng với trải nghiệm học tập ở Vietnam Study Hub.”