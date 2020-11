Đại học Đông Đô cấp 193 văn bằng giả, thu lợi gần 20 tỷ đồng

Ngày 23/11, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an ban hành kết luận điều tra, chuyển hồ sơ vụ án đến Viện KSND Tối cao đề nghị truy tố bị can Dương Văn Hòa (SN 1983), nguyên Hiệu trưởng, Trần Kim Oanh (SN 1978), nguyên Phó Hiệu trưởng kiêm Phó Viện trưởng Viện Đào tạo liên tục, Lê Ngọc Hà (SN 1978), nguyên Phó Hiệu trưởng và 7 người khác nguyên là cán bộ Trường Đại học Đông Đô.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an xác định, đối tượng chủ mưu là bị can Trần Khắc Hùng (SN 1972, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Viện trưởng Viện Đào tạo liên tục, Viện trưởng Viện Đào tạo và Phát triển công nghệ 4.0 của Đại học Đông Đô, tuy nhiên do ông Hùng đang bỏ trốn nên cơ quan điều tra quyết định tạm đình chỉ điều tra, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Theo kết luận điều tra, Trần Khắc Hùng và đồng phạm đã lợi dụng sơ hở, thiếu sót của Bộ GD&ĐT trong công tác quản lý việc tuyển sinh, đào tạo, cấp bằng đối với hệ văn bằng 2; lợi dụng chính sách tự chủ giáo dục đại học để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Cụ thể, từ tháng 4/2017, ông Hùng chỉ đạo Trần Kim Oanh và Dương Văn Hòa ký thông báo tuyển sinh văn bằng 2 Tiếng Anh gửi các cơ sở, cá nhân đồng thời ký hợp đồng hỗ trợ tuyển sinh, đào tạo văn bằng 2 tiếng Anh với 15 cơ sở đào tạo.

Đại học Đông Đô. (Ảnh minh hoạ)

Quá trình điều tra, Đại học Đông Đô cung cấp hồ sơ tài liệu thể hiện có 2.523 người đã nộp tổng số tiền là hơn 18,2 tỷ đồng. Trong số tiền đã thu, trường đại học này sử dụng 780 triệu đồng thanh toán kinh phí tổ chức thi, chấm thi hệ văn bằng 2 Tiếng Anh, số tiền còn lại sử dụng phục vụ hoạt động chung của trường và chi nhiều khoản khác.

Dưới sự chỉ đạo của ông Hùng, Dương Văn Hòa đã ký bằng cử nhân ngành ngôn ngữ Tiếng Anh hệ văn bằng 2 chính quy giả để cấp cho 193 cá nhân; ký các tài liệu để hợp thức hồ sơ cấp bằng gồm 23 danh sách đề nghị in bằng, giấy đề nghị xét tốt nghiệp có tên của 108 cá nhân được cấp bằng giả; ký quyết định về việc công nhận tốt nghiệp đại học văn bằng 2 chính quy đợt 1 năm 2018...

Với chức vụ là phó hiệu trưởng, phó viện trưởng Viện Đào tạo liên tục, Trần Kim Oanh đã chỉ đạo các nhân viên dưới quyền tiếp nhận hồ sơ, tổ chức hợp thức bài thi, tài liệu để trường Đông Đô cấp bằng giả cho các cá nhân không qua tuyển sinh, đào tạo sau đó ký 10 giấy đề nghị in bằng cho 80 cá nhân được cấp bằng giả.

Ngoài ra, Trần Kim Oanh còn chỉ đạo bị can Trần Ngọc Quang (SN 1962, Phó trưởng Phòng Quản lý đào tạo và quản lý sinh viên) làm giả bản photo quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển đại học hệ văn bằng thứ hai năm 2015 về việc công nhận 486 thí sinh trúng tuyển đại học hệ văn bằng 2 ngành Tiếng Anh để làm thủ tục mua phôi bằng tại Bộ GD&ĐT.

Kết luận điều tra cũng cho thấy, bị can Trần Kim Oanh cũng đã chỉ đạo cấp dưới làm giả quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển đại học hệ văn bằng thứ hai năm 2015 và danh sách kèm theo có 382 học viên trúng tuyển và quyết định công nhận trúng tuyển đại học hệ văn bằng thứ hai năm 2016 kèm theo danh sách 47 cá nhân trúng tuyển để đối phó với Bộ GD&ĐT.

Tương tự, bị can Lê Ngọc Hà đã chỉ đạo hai cán bộ dưới quyền tiếp nhận hồ sơ, tổ chức hướng dẫn cho các cá nhân hợp thức hồ sơ, bài thi để Đại học Đông Đô cấp bằng giả, ký 11 bảng điểm khóa học, ký tại mục Ban cấp bằng của 22 giấy đề nghị in bằng có danh sách 106 cá nhân được cấp bằng giả…

Căn cứ các quy định của pháp luật, Cơ quan An ninh điều tra- Bộ Công an xác định các bằng cử nhân ngành ngôn ngữ tiếng Anh hệ văn bằng 2 chính quy do trường đại học Đông Đô cấp cho các đối tượng nhưng không đào tạo hoặc không có điều kiện để được cấp bằng là bằng giả.