Đại học Đà Nẵng đạt giải Nhất 'Sinh viên nghiên cứu khoa học toàn quốc năm 2020'

Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học toàn quốc năm 2020 là Giải thưởng uy tín quốc gia, do Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ Khoa học và Công nghệ và Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam tổ chức xét chọn, trao giải cho sinh viên các cơ sở giáo dục đại học trong cả nước.

Nhóm sinh viên khoa Marketing, Trường Đại học Kinh tế (Đại học Đà Nẵng) gồm 2 em Nguyễn Hồ Phương Quỳnh và Trương Thị Thu Hương đã xuất sắc đạt giải Nhất. Bên cạnh đó, các sinh viên của Đại học Đà Nẵng còn đạt thêm 2 giải Ba và 7 giải Khuyến khích.

Với đề tài "Understanding the effect of social media advertising value on brand image and purchase intention”, nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế (Đại học Đà Nẵng) đã thuyết phục được Hội đồng đánh giá bởi có giá trị khoa học, sáng tạo và thực tiễn.

Đại học Đà Nẵng năm nay "thắng lớn" ở "Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học toàn quốc năm 2020".

Điểm nổi bật đáng ghi nhận đối với sinh viên Đại học Đà Nẵng năm nay là các đề tài dự thi, đạt giải đều gắn liền với những nghiên cứu, sáng tạo thiết thực, đóng góp giải quyết những vấn đề cấp thiết, phục vụ lợi ích cộng đồng. Trong đó có những sản phẩm hữu ích kịp thời phòng, chống COVID-19 như: Máy rửa tay đã được chuyển giao, trao tặng Bệnh viện Đà Nẵng của nhóm sinh viên Trường Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng).

Đề tài “Nghiên cứu và xây dựng hệ thống quản lý cán bộ viên chức vào làm việc tại Tòa nhà Hành chính dựa trên kỹ thuật học sâu nhận dạng khuôn mặt người” xuất phát từ nhu cầu thực tế của các trụ sở hành chính tập trung, cơ quan, doanh nghiệp, ứng dụng phương pháp tiên tiến “Deep Learning” của nhóm Trường Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng) xuất sắc đạt giải Ba.

Đề tài “Mối quan hệ giữa bị bắt nạt học đường, cách ứng phó và mức độ stress tâm lí của học sinh trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Đà Nẵng” của nhóm Trường Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng) đạt giải Ba, đóng góp giá trị khoa học và thực tiễn cho vấn đề xã hội được cộng đồng quan tâm.

Đây là thành quả đến từ nỗ lực của các nhóm sinh viên với sự hướng dẫn tận tình của các thầy, cô, được sự quan tâm của lãnh đạo các trường. Các ý tưởng, đề tài, giải pháp được ươm mầm, vun đắp và hoàn thiện qua nhiều cấp hội đồng đánh giá và sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Nhà trường để hoàn thiện, phát triển, đưa vào ứng dụng.

Đặc biệt, trong dịp này, Đại học Đà Nẵng cũng tổ chức trao Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ 2 năm học 2019-2020 và phát động sinh viên hưởng ứng Giải thưởng lần thứ 3 năm học 2020-2021.

Các sinh viên, nhóm sinh viên đạt Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học Đại học Đà Nẵng ngoài vinh dự được tặng Giấy khen của Giám đốc còn được nhận tiền thưởng có giá trị (Giải Nhất 20 triệu đồng/giải, Giải Nhì 15 triệu đồng/giải và Giải Ba 8 triệu đồng/giải) cùng tiền thưởng hỗ trợ của các doanh nghiệp đồng hành.

Nghiên cứu khoa học của sinh viên là hoạt động quan trọng, góp phần hình thành tư duy, phẩm chất, năng lực tự chủ và các kỹ năng cần thiết giúp sinh viên học tốt, thích ứng nhanh với môi trường, yêu cầu làm việc, hợp tác trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0.