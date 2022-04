Đại học của Việt Nam xuất hiện trong danh sách xếp hạng đại học toàn cầu

(VTC News) -

Mới đây, Đại học FPT đã có mặt trong danh sách xếp hạng đại học toàn cầu về phát triển bền vững mang tên THE Impact Rankings do tạp chí uy tín Times Higher Education (THE) công bố. Với thứ hạng 801-1.000, Đại học FPT chính thức được công nhận đạt chuẩn đại học phát triển bền vững của Liên hợp quốc.

Bảng xếp hạng đánh giá các trường đại học thực hiện Mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc (Sustainable Development Goals – SDG), do THE thực hiện – THE Impact Rankings năm 2022 mới được công bố đêm qua 27/4 (giờ VIệt Nam).

Trong đó, Đại học FPT được xếp vào nhóm 801 – 1.000 trong 1.500 trường đại học trên toàn thế giới đăng ký tham gia xếp hạng mức độ ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững về xã hội hòa bình, công bằng và thịnh vượng trên phạm vi toàn cầu.

Đại học FPT thuộc nhóm 801 - 1.000 trường theo xếp hạng của THE Impact Rankings 2022.

ĐH FPT tham gia bảng xếp hạng THE Impact Rankings năm 2022 ở 4 mục tiêu: SDG 6 – Nước sạch và vệ sinh, SDG 8 – Công việc tốt và tăng trưởng kinh tế, SDG 11 – Thành phố và cộng đồng bền vững, và SGD 17 – Hợp tác vì các mục tiêu SDG. Trong đó, mục tiêu SDG 11 – Thành phố và cộng đồng bền vững được đánh giá cao nhất.

Cùng tham gia bảng xếp hạng năm nay có hơn 1.500 trường đại học từ 110 quốc gia trên thế giới, trong đó Nga là quốc gia dẫn đầu về số lượng các trường đăng ký năm thứ 2 liên tiếp với 103 trường đại học, Nhật Bản chiếm vị trí thứ 2 với 84 trường và Pakistan vươn lên vị trí thứ 3 với 66 trường.

Nhìn tổng quan, dẫn đầu bảng xếp hạng năm nay là các trường đại học với tuổi đời trên 100 năm, luôn nằm trong top đầu các trường đại học tốt nhất toàn cầu.