Đại gia Việt tái xuất, nghìn tỷ đồng đổ thị trường chứng khoán

Bầu Thụy tái xuất, tính làm cú lớn 3.000 tỷ đồng

Công ty cổ phần ThaiHoldings (THD) vừa thông báo xác định ngày 7/12 sẽ chốt danh sách cổ đông phát hành 296,1 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cp nhằm huy động 2.961 tỷ đồng. Thời hạn đăng ký mua từ 14/12/2020 đến 18/1/2021.

Doanh nhân Nguyễn Đức Thụy nổi tiếng với biệt dang "bầu" Thụy.

Dự kiến sau phát hành, ThaiHoldings sẽ tăng vốn điều lệ từ 539 tỷ đồng hiện nay lên 3.500 tỷ đồng. Với phương án này, dự kiến sau phát hành, ThaiHoldings sẽ huy động được 2.961 tỷ đồng. THD sẽ dùng 2.954 tỷ đồng để mua mua 81,% cổ phần Thaigroup - một doanh nghiệp cũng của ông Nguyễn Đức Thụy và trước là công ty mẹ của Thaiholdings.

Trước đó, Thaigroup từng sở hữu 74% vốn Thaiholdings nhưng tính đến cuối năm 2019, đã thoái toàn bộ vốn.

Ông Thụy hiện là Chủ tịch HĐQT Thaigroup và là cổ đông lớn nhất tại Thaiholdings (nắm 20% vốn). Trước đó, ông Thụy cũng là người đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT Thaiholdings nhưng đã từ nhiệm từ tháng 2.

Thaiholdings cho biết sẽ mua cổ phần Thaigroup từ 9 cá nhân, trong đó có ông Nguyễn Đức Thụy, cổ đông lớn duy nhất của công ty.

Đại gia Lê Phước Vũ dồn dập mua bán ngàn tỷ

Công ty TNHH Đầu tư Hoa Sen của đại gia Lê Phước Vũ vừa thông báo sẽ bán toàn bộ số cổ phiếu đang nắm giữ tại Tập đoàn Hoa Sen (HSG) trong bối cảnh cổ phiếu HSG liên tục lập đỉnh cao. Cụ thể, từ 4/12/2020 đến 2/1/2021, Đầu tư Hoa Sen sẽ bán nốt 43 triệu cổ phiếu HSG còn lại nhằm mục đích giải quyết nhu cầu tài chính.

Đại gia Lê Phước Vũ lên núi ở ẩn, Hoa Sen Group vẫn bay cao.

Với mức giá 18.350 đồng chốt phiên 1/12, khối cổ phần mà Đầu tư Hoa Sen muốn sang tay có giá trị thị trường khoảng 790 tỷ đồng. Nếu chuyển nhượng thành công, Đầu tư Hoa Sen sẽ không còn sở hữu cổ phiếu HSG nào, giảm tỷ lệ sở hữu tại Tập đoàn Hoa Sen về 0.

Trước đó, Đầu tư Hoa Sen đã bán thành công 30 triệu cổ phiếu HSG và thu về 550 tỷ đồng.

Ông Lê Phước Vũ hiện là chủ tịch của cả hai doanh nghiệp này. Ông Vũ đang nắm hơn 74,3 triệu cổ phiếu HSG, chiếm 16,72% vốn tại Tôn Hoa Sen.

Chưa biết ông Lê Phước Vũ sẽ bán cổ phiếu cho ai hay là chuyển dịch cổ phiếu sang một người/tổ chức khác, nhưng động thái này diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu HSG tăng mạnh, từ 10.000 đồng/cp hồi tháng 8 lên 18.350 đồng/cp và đang ở đỉnh trong vòng hơn 2 năm qua. Nếu tính từ đáy tháng 3/2020, cổ phiếu HSG tăng hơn 4 lần, từ 4.300 đồng/cp lên mức hiện tại.

Bầu Đức giàu lên nhanh chóng

Mặc dù các doanh nghiệp của Bầu Đức vẫn gặp khá nhiều khó khăn, nhưng sự bứt phá trở lại của các cổ phiếu đã giúp tài sản của Bầu Đức tăng nhanh và lên gần 1.570 tỷ đồng, nằm trong top 60 người giàu nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Bầu Đức gặp khó khăn trong kinh doanh nhiều năm qua vẫn kiên trì với bóng đá.

Trên thực tế, Bầu Đức vẫn thuộc nhóm siêu giàu nhưng đại gia phố núi nhiều năm qua phải vật lộn tái cấu trúc các doanh nghiệp của mình. Gần đây nhất, Bầu Đức vẫn phải cầm cố, xoay tiền đắp đổi nợ nần. HAG vừa phải đăng ký chuyển nhượng 35 triệu đơn vị theo phương thức thỏa thuận từ ngày 13/11 đến 12/12 với mục đích để làm tài sản bảo đảm tái cơ cấu khoản vay.

Thông tin mới nhất cho thấy, cựu danh thủ người Thái Lan Kiatisak, "Zico Thái" sẽ thực hiện cách ly 14 ngày khi sang Việt Nam dẫn dắt CLB HAGL của Bầu Đức.

Theo tính toán, có ít nhất sáu cầu thủ HAGL có mặt trong tuyển quốc gia Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo nhưng cũng có một sự thật là CLB HAGL bị chìm nghìm trong nhiều năm qua, thường chỉ lo chống rớt hạng tại V-League.

Bầu Đức nổi tiếng trong làng bóng đá Việt Nam nhờ đi đầu trong việc đào tạo bóng đá trẻ và mời được HLV Park Hang Seo, qua đó mang đến một tầm cao cho bóng đá Việt.

Trong vài phiên giao dịch gần đây, cổ phiếu CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai -HAGL Agrico (HNG) tăng mạnh, với 3 phiên trần và nhiều phiên tăng điểm trong 10 phiên gần đây. Cổ phiếu này tăng hơn 30% trong khoảng một tháng qua.

Cú bứt phá của HAGL Agrico cũng giúp cổ phiếu HAG của CTCP Hoàng Anh Gia Lai của ông Đoàn Nguyên Đức (Bầu Đức) gần đây giữ được đà hồi phục, mức tăng khoảng 27% tính từ tháng 8 tới nay.

Cú sốc nghìn tỷ

CTCK Bản Việt (VCSC) vừa công bố một báo cáo cho thấy, CTCP Xây dựng Coteccons (CTD) của cựu chủ tịch Nguyễn Bá Dương có thể sẽ mất khoảng 60 nghìn tỷ đồng (gần 2,6 tỷ USD) trong giai đoạn 2021-2025.

Theo ước tính của Chứng khoán Bản Việt, giá trị hợp đồng xây dựng ký mới giai đoạn 2021-2025 của Coteccons đạt 15.000 tỷ đồng/năm, thấp hơn nhiều mức 27.000 tỷ/năm trong giai đoạn 2015-2018 trước đó.

Trong 2 quý vừa qua, quý II và quý III, Coteccons đã không công bố thêm bất kỳ hợp đồng nào mới sau khi ghi nhận hợp đồng 5.000 tỷ đồng trước đó.

Theo VCSC, thách thức của đại dịch COVID-19 và và quá trình tái cơ cấu nội bộ sẽ tạo thêm áp lực cho giá trị hợp đồng ký mới trong năm 2020, thậm chí dịch bệnh có thể dẫn đến khả năng trì hoãn hoặc hủy các hợp đồng đã được tính trong lượng hợp đồng xây dựng chưa triển khai hiện tại của Coteccons.

Trước đó, cuộc chiến trong nội bộ doanh nghiệp xây dựng lớn nhất Việt Nam đã khiến vốn hóa của doanh nghiệp này bốc hơi 10 nghìn tỷ đồng. Giá cổ phiếu giảm từ mức khoảng 230 nghìn đồng hồi cuối 2017 về gần 40.000 đồng/cp hồi tháng 3/2020 trước khi hồi phục về mức trên 60 nghìn đồng/cp như hiện nay.

Ông Nguyễn Bá Dương xin từ nhiệm chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị Coteccons từ 2/10, đồng thời bổ nhiệm ông Bolat Duisenov vào vị trí này từ 5/10.

Khởi tố, bắt tạm giam 2 lãnh đạo Công ty Thủy sản Minh Hiếu

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 bị can: Lê Thị Hạc (56 tuổi; Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Thủy sản Minh Hiếu ); Ngô Chí Dũng (60 tuổi; Phó Tổng Giám đốc công ty) và Nguyễn Thị Út (38 tuổi; thủ quỹ công ty) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại các tại các Ngân hàng Thương mại CP An Bình (ABBank) - Chi nhánh Bạc Liêu; Ngân hàng Á Châu (ACB) - Chi nhánh Cà Mau và Ngân hàng Đầu tư và Phát triển (BIDV) - Chi nhánh Cà Mau.

Cả 3 cùng ngụ khóm 2, phường 1, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu. Trong đó, 2 bị can Dũng và Hạc bị tạm giam 4 tháng để phục vụ công tác điều tra; còn Út thực hiện lệnh cấm đi khỏi nới cư trú do đang nuôi con nhỏ.

Trước đó, vào tháng 10/2014, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu cũng đã khởi tố vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại chi nhánh các ngân hàng nêu trên.