Đại gia An Giang chơi cây sanh cổ dáng Long hơn tỷ đồng độc đáo nhất năm Mậu Tuất

Chủ nhân của cây sanh chia sẻ, người chơi cây cảnh sành điệu hay trồng cây cảnh chuyên nghiệp bao giờ cũng phải coi trọng gốc cây vì gốc chính là tâm điểm để tạo nên thế của cây, gốc có to, có khỏe thì cây mới mạnh. Vì thế cây đẹp gốc phải to hơn thân, gốc càng to càng thể hiện cây sống lâu năm. Nếu gốc có nhiều rễ nổi, rễ sum suê càng đẹp.