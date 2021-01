Đại diện Việt Nam lọt top 10 giải thưởng Futsal danh giá nhất thế giới

(VTC News) -

Các đại diện của Việt Nam xuất hiện trong top 10 đề cử của hai hạng mục danh hiệu Futsal thế giới 2020, do FutsalPlanet tổ chức bầu chọn.

CLB Thái Sơn Nam có tên trong danh sách 10 đội bóng tốt nhất thế giới. Đương kim vô địch Futsal Việt Nam sánh vai cùng các CLB danh tiếng như Barcelona (Tây Ban Nha), Nagoya Ocean (Nhật Bản). Đại diện của Thái Lan là Bluewave Chonburi cũng được đề cử.

Thái Sơn Nam thống trị Futsal Việt Nam nhiều năm liền.

HLV trưởng của Thái Sơn Nam là ông Phạm Minh Giang lọt top 10 HLV tốt nhất của các CLB. Ông là HLV người Việt Nam đầu tiên có vinh dự này.

Trước đây, bóng đá Việt Nam từng một lần có đại diện lọt danh sách đề cử giải thưởng của FutsalPlanet. Đó là HLV Bruno Garcia Formoso, với thành tích đưa đội tuyển Việt Nam đến vòng chung kết Futsal World Cup năm 2016.

FutsalPlanet được biết đến là chuyên trang Futsal hàng đầu thế giới. Họ tổ chức bầu chọn giải thưởng từ năm 2000. Đây được xem là danh hiệu lớn nhất của Futsal thế giới, do FIFA không có hạng mục dành cho Futsal ở giải The Best.

Trong năm 2020, Futsal thế giới cũng bị tác động mạnh bởi đại dịch COVID-19. Các giải đấu lớn, trong đó quan trọng nhất là Futsal World Cup bị hoãn sang năm 2021. Giải vô địch châu Á cũng không thể diễn ra. Do vậy, việc quyết định các giải thưởng không hề dễ dàng.