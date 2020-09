Đại chiến Hà Nội FC, CLB Quảng Nam mở cửa đón khán giả

Theo chia sẻ từ lãnh đạo đội Quảng Nam với VTC News, sân Tam Kỳ sẽ chào đón 4.000 khán giả đến sân cổ vũ khi đội chủ nhà tiếp đón Hà Nội FC vào ngày 26/9 tới. Đây là tín hiệu vui với Quảng Nam, khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề của đợt bùng phát dịch COVID-19 thứ hai.

CLB Quảng Nam từng đệ đơn đề nghị dừng V-League 2020. Lãnh đạo đội bóng cho rằng tổ chức giải đấu trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp là "bất khả thi", đồng thời đội gặp khó khăn về tài chính khi phải trả lương, thưởng cho cầu thủ dù không thi đấu.

CLB Quảng Nam gặp Hà Nội FC cuối tuần này.

Nguy cơ sức khỏe cũng xuất hiện, khi một thành viên trong ban huấn luyện Quảng Nam phải tự cách ly do từng đến bệnh viện C Đà Nẵng - nơi xuất hiện dịch COVID-19. Rất may là thành viên này được xét nghiệm âm tính, đã có thể trở lại làm việc.

Tình hình dịch COVID-19 giảm nhiệt đã giúp CLB Quảng Nam nói riêng và nhiều CLB V-League nói chung giảm bớt nỗi lo. Đội bóng của HLV Đào Quang Hùng đã có 3 trận giao hữu với HAGL và SHB Đà Nẵng. Tuần vừa qua, đội trở lại sân Tam Kỳ để tập luyện cho giai đoạn lượt về.

Theo lãnh đạo đội Quảng Nam, cầu thủ đang có tinh thần tốt, sẵn sàng cho phần còn lại của mùa giải. Quảng Nam hiện đang xếp cuối bảng và phải nỗ lực rất nhiều trong cuộc chiến trụ hạng.

Hà Nội FC, đối thủ của CLB Quảng Nam vào ngày 26/9 tới, cũng đang tích cực chuẩn bị. Sau khi vô địch Cúp Quốc gia 2020, đội bóng Thủ đô nghỉ ngơi 1 ngày, sẽ trở lại tập luyện vào chiều nay. Hà Nội FC sẽ di chuyển vào Quảng Nam trong sáng thứ 5 (24/9) để chuẩn bị cho trận đấu.