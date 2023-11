Đại biểu Quốc hội kiến nghị cho giáo viên mầm non nghỉ hưu sớm 5 năm

(VTC News) -

Nội dung này được đại biểu Nguyễn Thị Hà (đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Ninh) nêu tại phiên thảo luận về dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), diễn ra sáng 23/11.

Bà Nguyễn Thị Hà cho rằng, bảo hiểm xã hội là một trong những trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, liên quan đến đông đảo người dân, người lao động.

Vì vậy, việc sửa đổi luật Bảo hiểm xã hội lần này được kỳ vọng sẽ có những giải pháp đột phá để thực hiện được lộ trình cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, để bảo hiểm xã hội từng bước mở rộng diện bao phủ, hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân.

Đại biểu Nguyễn Thị Hà. (Ảnh: quochoi.vn).

Góp ý vào nội dung cụ thể là độ tuổi nghỉ hưu của giáo viên mầm non, đại biểu Nguyễn Thị Hà cho biết, tại dự thảo luật có quy định trường hợp người lao động được nghỉ hưu thấp hơn tối đa 5 tuổi so với tuổi quy định, nhưng chỉ áp dụng đối với trường hợp làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt, trong danh mục do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành.

Theo bà Hà, giáo viên mầm non không thuộc các trường hợp đã nêu tại điểm này. Do đó, tuổi nghỉ hưu của giáo viên mầm non thực hiện theo quy định của dự thảo luật (nữ 60 tuổi mới được nghỉ hưu).

Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh nhìn nhận quy định này chưa phù hợp vì đặc thù của giáo viên mầm non có nhiệm vụ chăm sóc, giáo dục, nuôi dưỡng trẻ em 3 - 6 tuổi, đây là lứa tuổi khá hiếu động.

Trong suốt quá trình làm việc, giáo viên mầm non phải tổ chức nhiều hoạt động có tính chất vận động liên tục như múa hát, thể dục, chăm sóc trẻ. Do đó, giáo viên mầm non phải tập trung cao trong suốt quá trình trẻ ở trường để chăm sóc, dạy dỗ, đảm bảo an toàn cho trẻ.

Nêu rõ việc dự thảo luật có quy định giao Chính phủ quy định điều kiện về tuổi hưởng lương hưu đối với một số trường hợp đặc biệt, đại biểu đề nghị, cơ quan soạn thảo nghiên cứu quy định theo hướng xác định giáo viên mầm non là trường hợp đặc biệt.

"Chính phủ quy định đối với đối tượng này cho phù hợp với đặc thù vị trí nghề nghiệp, hoặc bổ sung giáo viên mầm non thuộc nhóm lao động nặng nhọc, độc hại để có thể áp dụng quy định trường hợp người lao động được nghỉ hưu thấp hơn tối đa 5 tuổi quy định", ĐBQH Nguyễn Thị Hà kiến nghị.

Cũng đề nghị giảm tuổi nghỉ hưu cho giáo viên mầm non, đại biểu Nguyễn Thị Huế (đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn) cho biết, qua những lần tiếp xúc cử tri, bà nhận được nhiều ý kiến đề xuất bổ sung luật cho phép tuổi nghỉ hưu của giáo viên mầm non thấp hơn tối đa 5 năm, so với tuổi nghỉ hưu chung của Bộ luật Lao động.

Đại biểu Nguyễn Thị Huế. (Ảnh: quochoi.vn).

Theo đó, nam 57 tuổi, nữ 55 tuổi sẽ được nghỉ hưu với điều kiện giáo viên mầm non có ít nhất 15 năm công tác và đóng bảo hiểm xã hội theo đúng vị trí việc làm.

Bà Huế lý giải, cử tri đề nghị như vậy là do giáo viên mầm non có nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em 3 - 6 tuổi. Chăm sóc trẻ ở độ tuổi này đòi hỏi giáo viên mầm non tập trung cao trong suốt thời gian làm việc để đảm bảo an toàn cho trẻ.

"Giáo viên mầm non nếu tuổi cao thì không còn sức sáng tạo, kém linh hoạt, sức khoẻ suy giảm, không còn nhanh nhẹn để đảm bảo công tác chăm sóc, giáo dục, đặc biệt là đảm bảo an toàn cho trẻ. Do đó quy định độ tuổi nghỉ hưu với giáo viên mầm non cần thấp hơn tối đa 5 năm so với tuổi quy định chung là phù hợp", đại biểu Nguyễn Thị Huế nói.