Đại biểu Quốc hội đề xuất tính toán lại suất đầu tư cao tốc Bắc - Nam

Chiều 6/1, thảo luận tại tổ về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Phú Cường cho rằng, tổng mức đầu tư sơ bộ gần 147 nghìn tỷ đồng làm 729km đường cao tốc Bắc - Nam, tương đương hơn 200 tỷ đồng/km là khá cao.

Theo đại biểu Nguyễn Phú Cường, Bộ GTVT tính suất đầu tư căn cứ vào định mức kinh tế kỹ thuật, nhưng cũng đề nghị Bộ xem lại suất đầu tư.

Nói về vấn đề này, đại biểu Trịnh Xuân An (đoàn Đồng Nai) cho rằng, mới đây Kiểm toán Nhà nước báo cáo về việc tính toán suất đầu tư cao tốc Bắc - Nam là gần 153 tỷ đồng/km, trong khi Chính phủ đề xuất 175 tỷ đồng/km (không bao gồm giải phóng mặt bằng).

Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường.

Cụ thể, theo Kiểm toán Nhà nước, số liệu sơ bộ tổng mức đầu tư 12 dự án thành phần mới (729km) của cao tốc Bắc - Nam là gần 131 nghìn tỷ đồng. Trong đó, chi phí xây dựng, thiết bị hơn 89 nghìn tỷ đồng; giải phóng mặt bằng hơn 19 nghìn tỷ đồng; chi phí quản lý dự án là hơn 6 nghìn tỷ đồng và khoản dự phòng hơn 16 nghìn tỷ đồng.

Như vậy, con số Kiểm toán Nhà nước tính toán giảm khoảng 16 nghìn tỷ đồng so với dự kiến của Chính phủ, với suất đầu tư bình quân gần 153 tỷ đồng/km (không bao gồm giải phóng mặt bằng). Do đó, đại biểu Trịnh Xuân An đề xuất phải tính toán, làm rõ lại suất đầu tư.

Làm rõ về vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, mức đầu tư này mới là mức dự báo, chưa phải cuối cùng. Ông Phớc lý giải do chưa lập dự án, chưa thiết kế, chưa lập dự toán, chưa tính phương án đền bù thì chưa thể coi đó là mức đầu tư.

"Hiện nay mức đầu tư đường cao tốc tính bình quân khoảng 200 tỷ đồng/km. Tuy nhiên, cũng tùy vào nền đất của từng khu vực nên sẽ có nơi cao, nơi thấp. Cho nên tôi nghĩ vấn đề này chỉ là khái toán", Bộ trưởng Bộ Tài chính nói.

Ông Phớc nhấn mạnh, khi lập dự án, phê duyệt từng dự án, Bộ GTVT phải chịu trách nhiệm trước Chính phủ, trước Quốc hội về độ chính xác tổng mức đầu tư của dự án cũng như gói thầu thiết kế dự toán.

Trước đó, trong báo cáo thẩm tra Dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, Uỷ ban Kinh tế cho biết, ý kiến đề nghị thuyết minh việc đã tính toán, rà soát kỹ về sơ bộ tổng mức đầu tư của từng dự án thành phần cũng như toàn bộ dự án, bổ sung, làm rõ về cơ cấu chi phí và suất đầu tư đối với các đoạn của dự án và so sánh với các dự án tương tự.