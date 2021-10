Đại biểu Quốc hội: Đẩy nhanh tiêm vaccine COVID-19 để trẻ sớm trở lại trường

(VTC News) -

Chiều 25/10, bên lề kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV, đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Tạ Văn Hạ nhấn mạnh, COVID-19 tác động đến toàn bộ đời sống văn hoá kinh tế xã hội của nước ta, thời gian tới sẽ tạo ra nhiều hình thái kinh tế xã hội mới.

Trước đây, chúng ta dùng khái niệm "Zero COVID" thì nay chúng ta không dùng khái niệm này mà là “sống chung, thích ứng an toàn”, khi thích ứng an toàn thì đòi hỏi phải có những thay đổi.

Đại biểu Tạ Văn Hạ cho rằng để học sinh nhanh chóng đến trường, việc đầu tiên là các em phải được tiêm vaccine thì mới đảm bảo được an toàn. Bởi, môi trường lớp học cũng rất dễ lây lan, vì số lượng học sinh đông, ở nhiều nơi rồi nhiều người đưa đón.

Đại biểu Tạ Văn Hạ (đoàn Quảng Nam) chia sẻ bên lề kỳ họp Quốc hội thứ 2.

Theo đại biểu Tạ Văn Hạ, song song với vấn đề về vaccine thì cần những giải pháp như 5K, học giãn cách một lớp học 2 ca. Như vậy, nếu có F0 thì việc lây nhiễm sẽ hạn chế hơn.

"Thậm chí, tiến tới phải có quy trình chuẩn như Nhật Bản như khi có động đất thì các cháu sẽ học thế nào, quy trình ra sao? Nên chăng cần xây dựng quy trình chuẩn trong nhà trường khi phát hiện F0 thì xử lý thế nào?", đại biểu Hạ bày tỏ.

Vị đại biểu đoàn Quảng Nam cũng cho rằng, dịch không chia vùng, không chia địa giới hành chính, hôm nay có thể là vùng xanh nhưng mai có thể một người nhiễm thì lại khác.

Ông Hạ cho rằng cần cho các em đi học sớm nhất, giảm bớt sang chấn tâm lý, tăng cường quan hệ xã hội, tương tác giữa thầy trò nhưng cũng phải tính thời gian tới học trực tuyến có thể là xu thế trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Khi xây dựng Luật Giáo dục, nhiều ý kiến đại biểu cũng đã đặt vấn đề các em học sinh có thể học ở bất kỳ nơi nào cũng được.

Theo đại biểu Tạ Văn Hạ, vai trò của Bộ Y tế trong bảo vệ sức khoẻ của nhân dân rất quan trọng. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai “chống dịch như chống giặc” thì phải có những sở chỉ huy, thống nhất từ Trung ương đến địa phương.