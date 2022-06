Đại biểu lo lắng khi gần 5.000 bác sĩ, nhân viên y tế thôi việc sau đại dịch

(VTC News) -

Góp ý vào dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) sáng 13/6, đại biểu Nguyễn Thị Thu Dung (Thái Bình) dẫn số liệu thống kê của tổ chức Y tế thế giới (WHO), cho biết, trên thế giới đang báo động tình trạng thiếu hụt nhân viên y tế. Theo tính toán của WHO, năm 2015 trên thế giới có khoảng 1 tỷ người không được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khoẻ, khám chữa bệnh và thiếu 3,4 triệu nhân viên y tế. Dự báo, đến năm 2035, con số thiếu hụt nhân viên y tế lên đến khoảng 13 triệu người.

“Ở Việt Nam, trong 2 năm trải qua đại dịch COVID-19, chúng ta có có gần 5.000 nhân viên y tế và các bác sĩ công lập xin thôi việc vì áp lực công việc cũng như thu nhập không đảm bảo cuộc sống. Nếu cứ đà này thì rất nghiêm trọng vì các bác sĩ hiện nay đang có tâm lý không yên tâm công tác. Do vậy, chúng ta phải có chính sách thu hút để lực lượng này không bỏ nghề dẫn đến khủng hoảng lực lượng chăm sóc y tế cơ sở”, bà Dung nói.

Theo bà Dung, trong dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) lần này đã đề cập việc cấp giấy phép hành nghề với chức danh y sĩ trong lực lượng quân đội. Đây là nội dung rất cần thiết, nhưng sẽ rất thiếu sót khi chúng ta không đề cập đến chức danh nghề nghiệp đối với y sĩ tuyến cơ sở.

Bà Dung cho rằng, đây là chức danh đang hoạt động rất có hiệu quả tại các tuyến y tế cơ sở trong việc chăm sóc sức khoẻ ban đầu, mà đợt đại dịch COVID-19 vừa qua đã chứng minh sự cần thiết và tính hiệu quả của tuyến y tế cơ sở trong chăm sóc sức khoẻ ban đầu nói chung và phòng chống dịch nói riêng. Do vậy, cần phải đưa vào dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) việc cấp giấy phép hành nghề cho chức danh y sĩ, vì họ có vai trò quan trọng trong hệ thống chăm sóc sức khoẻ của Việt Nam.

Đại biểu Nguyễn Thị Thu Dung (Thái Bình). (Ảnh: Quốc hội)

“Chúng ta phải xác định lại chức danh nghề nghiệp cũng như sứ mệnh của y sĩ trong nhu cầu chăm sóc sức khoẻ hiện nay và trong tương lai, vì lực lượng này rất cần trong tuyến y tế cơ sở, vùng sâu, vùng xa, vùng núi, biên giới, hải đảo. Việt Nam đang có lực lượng chăm sóc sức khoẻ ban đầu rất ưu việt so với các nước trên thế giới, đó là tuyến y tế cơ sở ở xã, phường từ y sĩ đến bác sĩ, họ có những đóng góp rất tích cực trong chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho người dân”, bà Dung nói.

Đại biểu Phạm Đình Thanh (Kon Tum) đề nghị đưa vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh để xem xét, cho ý kiến thông qua Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) để giải quyết tốt những vướng mắc, bất cập phát sinh trong quá trình thi hành Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009, nhằm tăng cường trật tự, kỷ cương, kỷ luật quản lý nhà nước về hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, chất lượng khám, chữa bệnh cho người dân.

Đại biểu Phạm Đình Thanh (Kon Tum). (Ảnh: Quốc hội)

“Trong sửa đổi Luật, tôi đề nghị cần đặc biệt chú ý các vấn nạn nổi lên là tình trạng người nhà đi cùng bệnh nhân, hoặc bệnh nhân có hành vi bạo hành nhân viên y tế tại các bệnh viện, khiến không ít y, bác sĩ, điều dưỡng viên, nhân viên y tế bị xâm hại danh dự, nhân phẩm, sức khỏe và thậm chí cả tính mạng”, đại biểu Thanh nên thực trạng.

Bên cạnh đó, đại biểu cũng nêu tình trạng nhiều đối tượng có hành vi lợi dụng hình ảnh, tư cách của người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh để phát ngôn, tuyên truyền, quảng cáo gian dối về phương pháp khám bệnh, chữa bệnh, thuốc chữa bệnh, dụ dỗ, lôi kéo người bệnh sử dụng các phương pháp khám bệnh, chữa bệnh, thuốc chữa bệnh chưa được công nhận, không đạt tiêu chuẩn…

Đại biểu cho rằng, tại Điều 36 và Điều 94 của dự thảo Luật, Ban soạn thảo cần nghiên cứu bổ sung thêm các biện pháp như: quy định về trách nhiệm của các cấp chính quyền trong việc đảm bảo an toàn cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và an toàn của đội ngũ nhân viên y tế; có cơ chế hỗ trợ tài chính để thuê lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp làm nhiệm vụ bảo vệ tại các cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước, có quy định riêng về xử lý các hành vi gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự xảy ra trong khuôn viên cơ sở y tế, trong khuôn viên của bệnh viện.

“Cần có chế tài mạnh để xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm, nhất là các đối tượng có hành vi bạo hành nhân viên y tế, gian dối trong quảng cáo, bán thuốc chữa bệnh, vi phạm các quy định về khám bệnh, chữa bệnh gây thiệt hại cho người dân. Những đối tượng này cần phải được xử lý rất kiên quyết, kịp thời để đảm bảo phát huy cao nhất yêu cầu về răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung”, đại biểu Thanh niêu quan điểm.