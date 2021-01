Đại án Nhật Cường: Truy tố 15 bị can

(VTC News) -

Ngày 23/1, VKSND Tối cao vừa truy tố 15 bị can trong vụ án hình sự "Buôn lậu"; "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường).

Trong số các bị can, Nguyễn Thị Bích Hằng - Kế toán trưởng Cty Nhật Cường và Nguyễn Ngọc Bảo - Giám đốc tài chính Cty Nhật Cường bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Những người còn lại bị truy tố về tội “Buôn lậu” gồm: Trần Ngọc Ánh (Phó tổng GĐ Công ty Nhật Cường); Đỗ Quốc Huy (Giám đốc bán hàng Công ty Nhật Cường; Nông Văn Lư (nhân viên Công ty Nhật Cường); Nguyễn Bảo Trung (lao động tự do); Trần Tất Khoa (Giám đốc Công ty Nhật Cường Quảng Châu); Lê Hoài Phương (nhân viên Công ty Nhật Cường Quảng Châu); Ngô Đức Tùng (lao động tự do); Ngô Tuấn Sửu (Giám đốc Công ty CP Đầu tư phát triển hạ tầng Thanh Sơn); Hoàng Văn Phong (Trưởng ngành hàng Apple của Công ty Nhật Cường); Mai Tiến Dũng (trưởng ngành điện thoại cũ của Công ty Nhật Cường); Phạm Văn Hiệp (lao động tự do); Bùi Quốc Việt (nhân viên Công ty Nhật Cường); Đỗ Văn Dũng (lao động tự do).

Lực lượng công an khám xét cửa hàng của Công ty Nhật Cường.

Theo cáo trạng, Công ty Nhật Cường thành lập năm 2001, do Bùi Quang Huy (hiện bị truy nã) làm Tổng Giám đốc. Trong 5 năm, Công ty Nhật Cường hưởng lợi bất chính hơn 221 tỷ đồng từ việc buôn lậu hàng trăm nghìn điện thoại, thiết bị điện tử.

Từ 2014 - 2019, Công ty Nhật Cường kinh doanh mua bán điện thoại di động và các thiết bị điện tử khác. Công ty của Bùi Quang Huy nhập hàng của nước ngoài về bán tại Việt Nam nhưng không qua hải quan, không nộp thuế.

Bùi Quang Huy sử dụng hệ thống nhân sự của Nhật Cường để mua 255.311 sản phẩm điện thoại di động, máy nghe nhạc, máy tính bảng, đồng hồ… với tổng trị giá 2.927 tỷ đồng.

Số hàng này được nhập từ 16 chủ hàng có địa chỉ tại các nước Mỹ, UAE, Singapore, Hồng Kông nhưng không qua đường chính ngạch. Hàng hoá được Huy thuê vận chuyển trái phép vào Việt Nam qua nhiều hình thức. Cụ thể, việc vận chuyển được Bùi Quang Huy giao cho Công ty Nhật Cường Quảng Châu (ở Trung Quốc) phụ trách. Điện thoại, hàng điện tử được chuyển từ Hồng Kông về Quảng Châu và từ đó tập kết tại biên giới Việt - Trung để nhập cảnh trái phép.

Đường đi của hàng lậu gồm: Hồng Kông - Đông Hưng – Móng Cái - Hà Nội hoặc Hồng Kông - Bằng Tường - Lạng Sơn - Hà Nội. Ngoài ra, có số hàng lậu trị giá 307 tỷ đồng được chuyển trực tiếp từ Hồng Kông về cảng Hải Phòng trước khi được giao tới tay Bùi Quang Huy ở Hà Nội.

Bị can Bùi Quang Huy còn thuê 3 đường dây vận chuyển hàng lậu bằng đường không qua sân bay Nội Bài. Các đường dây này đã giúp Công ty Nhật Cường nhập trái phép hơn 57.000 sản phẩm với tổng giá trị hơn 860 tỷ đồng.

Toàn bộ số hàng lậu này được theo dõi trên hệ thống quản lý nội bộ ERP, được ký hiệu là “hàng nhập khẩu không VAT. Khi nhận hàng, Bùi Quang Huy sẽ chi tiền cho các nhà cung cấp vào tài khoản của họ hoặc bằng tiền mặt thông qua trung gian thanh toán là các tiệm vàng Lộc Phát, Thuận Phát. Hàng hóa này được chuyển về hệ thống của Nhật Cường để bán lẻ ra thị trường.

Theo kết luận của cơ quan điều tra, Công ty Nhật Cường đã bán được 254.364 sản phẩm, thu hơn 3.213 tỷ đồng, các bị can hưởng lợi bất chính 221 tỷ đồng. Đến khi khởi tố, còn 947 sản phẩm trị giá hơn 7,7 tỷ đồng chưa được tiêu thụ.

VKSND tối cao nhận định, đây là vụ đồng phạm có tổ chức, có sự cấu kết giữa các bị can trong việc thực hiện hành vi phạm tội, trong đó, Bùi Quang Huy là người tổ chức, chủ mưu, cầm đầu, điều hành toàn bộ hoạt động buôn lậu. Các bị can trong vụ án là người thực hành, người giúp sức thực hiện tội phạm.