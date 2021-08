Đặc điểm nhận dạng nhóm cướp xe máy của nữ lao công ở Hà Nội

(VTC News) -

Video: Nữ lao công bị cướp xe máy trong đêm ở Hà Nội

Ngày 4/8, Công an quận Nam Từ Liêm (TP Hà Nội) cho biết, Đội Cảnh sát Hình sự Công an Quận Nam Từ Liêm đang huy động tối đa lực lượng, phương tiện phối hợp với lực lượng công an các phường điều tra, truy bắt nhóm thanh niên cướp xe máy của nữ lao công.

Theo Công an quận Nam Từ Liêm, nạn nhân chị Lê Thị Trâm (SN 1982, trú tại phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm), là nhân viên Tổ môi trường Đại Mỗ, Chi nhánh Cầu Diễn. Tài sản chị Trâm bị cướp là chiếc xe máy hiệu Yamaha sirius màu đen mang BKS 35N1-257.92.

Nhóm cướp gồm một nam thanh niên lái xe máy hiệu Wave màu cam, mặc áo phông ngắn tay màu ghi, mặc quần sooc ngắn màu đen, dáng người gầy, cao khoảng 1m65, đội mũ bảo hiểm lưỡi trai màu xanh, bịt khẩu trang màu trắng. Ngồi sau chiếc xe này là một nam thanh niên mặc áo phông ngắn tay màu đen, quần sooc bò màu xanh.

Mặc nạn nhân khóc lóc, van xin, nhóm cướp vẫn không buông tha lấy đi chiếc xe máy. (Ảnh chụp màn hình)

Cùng với đó, một nam thanh niên (khoảng 25 tuổi) lái xe máy hiệu Wave màu xanh lá cây, mặc áo dài tay tối màu, mặc quần dài màu đen có vệt trắng ở đùi phải, tóc màu đen, cao khoảng 1m65, dáng người mảnh, bịt khẩu trang màu trắng (dùng vật dạng kiếm gí vào bị hại Trâm).

Ngồi sau chiếc xe này là nam thanh niên (khoảng 25 tuổi) mặc áo phông ngắn tay tối màu, quần dài tối màu, tóc màu đen cắt ngắn, dáng hơi đậm, bịt khẩu trang màu trắng.

Công an quận Nam Từ Liêm đề nghị các tổ chức, cá nhân có thông tin, hình ảnh, tài liệu liên quan đến nhóm cướp trên liên hệ đến Côn an quận Nam Từ Liêm để phối hợp điều tra. Công an cũng yêu cầu nhóm cướp ra đầu thú để nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

Như VTC News đưa tin, khoảng 1h55 ngày 3/8, chị Trâm đang dắt xe máy mang BKS 35N1-257.92 từ ngõ 223 đường Đại Mỗ đến trước cửa nhà số 223 đường Đại Mỗ thì bị một nhóm 4 thanh niên đi trên 2 xe máy đi ngược chiều rồi quay lại áp sát chị Trâm.

Chị Lê Thị Trâm đến trình báo vụ việc tại công an quận Nam Từ Liêm. (Ảnh: Công an cung cấp)

Lúc này, nam thanh niên ngồi sau xe máy hiệu Wave màu xanh cầm một vật dạng kiếm nhọn chĩa vào ngực chị Trâm và nói "đưa chìa khóa xe đây". Mặc dù Chị Trâm khóc lóc van xin nhưng nhóm cướp vẫn thể hiện thái độ hung hãn, côn đồ. Sau đó, tên cướp giật chìa khóa trên tay chị Trâm rồi nhảy lên xe, nổ máy cùng cả nhóm bỏ chạy.

Sáng 4/8, chị Lê Thị Trâm được Công an quận Nam Từ Liêm (TP Hà Nội) trao tặng chiếc xe máy mới sau vụ cướp xảy ra ở phường Đại Mỗ. Món quà này được mua từ số tiền đóng góp của các cán bộ, chiến sĩ trong Công an quận Nam Từ Liêm.