Tập đoàn Dabaco Việt Nam: Hành trình 25 năm đồng hành, phát triển, vươn xa

(VTC News) -

Dabaco Group được thành lập ngày 29/3/1996 với tiền thân là Công ty Nông sản Hà Bắc. Theo Nghị định 388 lúc đó về Quy chế Thành lập và giải thể doanh nghiệp Nhà nước, việc thành lập một doanh nghiệp nhà nước mới gặp hạn chế. Do vậy, UBND tỉnh Hà Bắc đã điều ông Nguyễn Như So về làm Giám đốc Công ty Dâu tằm tơ Hà Bắc, đổi tên thành Công ty Nông sản Hà Bắc, chuyển sang mô hình sản xuất thức ăn chăn nuôi và con giống.

Nhìn lại chặng đường 25 năm, Tập đoàn Dabaco Việt Nam tự hào vượt qua mọi khó khăn, chuyển mình trước những thăng trầm của nền kinh tế, góp phần vào sự đổi mới, hiện đại hóa và phát triển đất nước. Giữa tâm bão dịch bệnh cả trên người và vật nuôi (COVID-19 và dịch tải lợn Châu Phi), Dabaco Group vươn lên như một điểm sáng, đánh dấu một mốc son mới ở tuổi trưởng thành 25 năm với những con số ấn tượng nhất từ trước đến nay khi sở hữu hệ thống trên 60 đơn vị thành viên, với tổng tài sản đạt trên 10.500 tỷ đồng gấp 2,3 lần, vốn điều lệ 1.047,6 tỷ đồng gấp 1,7 lần, vốn chủ sở hữu 4.307 tỷ đồng, gấp 2,1 lần, doanh thu trên 16.500 tỷ đồng, gấp 2 lần và đặc biệt lợi nhuận sau thuế bằng 1,4 lần vốn điều lệ tương đương 1.400 tỷ đồng và gấp 6 lần so với năm 2015.

Những con số ấn tượng qua 25 năm là minh chứng cho sự ưu việt của mô hình tổ chức, hệ thống quản trị cũng như sự nhạy bén trong chiến lược kinh doanh của vị “thuyền trưởng” Anh hùng Lao động Nguyễn Như So và đội ngũ Ban lãnh đạo Tập đoàn Dabaco Việt Nam. Hơn thế nữa, thương hiệu Dabaco luôn được đối tác, khách hàng tin tưởng, đánh giá cao, nhiều năm liền Dabaco Group vinh dự nằm trong Top 10 Thương hiệu Thức ăn chăn nuôi lớn nhất Việt Nam, Top 50 Thương hiệu Giá trị nhất Việt Nam, Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam… cùng nhiều danh hiệu cao quý khác do nhà nước, các tổ chức uy tín trong và ngoài nước trao tặng.

Xuyên suốt chặng đường hoạt động, phát huy vị thế của một Tập đoàn đầu ngành và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Dabaco Group hiểu rằng sự phát triển của một doanh nghiệp luôn đi kèm Trách nhiệm xã hội, trách nhiệm với Nhà nước và được lồng ghép vào chiến lược kinh doanh, trở thành điều kiện để TẬp đoàn Dabaco Việt Nam phát triển và nâng cao lợi thế cạnh tranh. Ngoài các hoạt động hỗ trợ cộng đồng như tư vấn, huấn luyện, chuyển giao kỹ thuật… Mỗi năm, Dabaco Group dành hàng chục tỉ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, trợ giúp các hoàn cảnh khó khăn, xây dựng các công trình phúc lợi...

Trước những thành tựu to lớn đó, Tập đoàn Dabaco Việt Nam và cá nhân Chủ tịch HĐQT Nguyễn Như So được Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng lao động thời kì đổi mới. Dabaco Group 2 lần được nhận Huân chương lao động Hạng Nhất. Đồng thời, Chủ tịch Tập đoàn – Nguyễn Như So tự hào được tôn vinh Danh hiệu Doanh nhân xuất sắc Châu Á và hàng loạt các danh hiệu, giải thưởng cao quý khác.

25 năm - mốc son đánh dấu một chặng đường hình thành và phát triển của Dabaco Group từ số con số 0 vươn mình mạnh mẽ trở thành một Tập đoàn phát triển vững mạnh như ngày hôm nay. Nền tảng của Dabaco Group được gây dựng dựa trên khát vọng, tư tưởng của Người lãnh đạo. Ý chí, bản lĩnh của vị “thuyền trưởng” Anh hùng Lao động Nguyễn Như So đã, đang và sẽ tiếp tục lan tỏa, truyền cảm hứng, tạo nên sức mạnh đoàn kết, dẫn đường cho các thế hệ kế cận.

Với nền tảng vững chắc cùng truyền thống văn hóa, sự nhiệt huyết khát khao chinh phục những khó khăn cùng sự đồng lòng của các thế hệ CBNV, Tập đoàn Dabaco Việt Nam chắc chắn sẽ tiếp tục phát triển hơn nữa vươn đến những đỉnh cao mới.