Đã thu được hơn 505 tỷ đồng từ đấu giá biển số

(VTC News) -

Thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an), tính đến ngày 7/11, tài khoản chuyên thu của Cục CSGT đã nhận được trên 505 tỷ đồng từ đấu giá biển số. Con số trên bao gồm tiền trúng đấu giá biển số và tiền đặt trước của những khách hàng trúng đấu giá nhưng không hoàn thành nghĩa vụ tài chính. Số tiền trên không bao gồm tiền của khách hàng đã đặt trước cho biển số chưa đấu giá.

Ngoài ra, nguồn tin từ Cục CSGT cũng xác nhận người trúng đấu giá biển số 51K-888.88 đã hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ tài chính với đơn vị chức năng. Thông tin thêm, khách hàng chuyển tiền bằng tài khoản cá nhân. Việc nộp tiền được hoàn tất sau một ngày làm các thủ tục. Số tiền nộp 15,225 tỷ đồng, đã trừ 40 triệu đồng (đặt trước khi đấu giá) so với giá trúng.

Danh tính của khách hàng hiện được bảo mật theo yêu cầu.

Hôm 21/10, biển số 51K-888.88 được đưa lên sàn đấu giá lại. Biển số này gây được sự chú ý bởi từng lên sàn hôm 15/9 với mức giá trúng kỷ lục hơn 32 tỷ đồng. Kết thúc cuộc đấu giá lại, biển số 51K-888.88 được trả giá cao nhất đạt 15,265 tỷ đồng.

Mức giá này chưa bằng nửa so với mức giá cũ được trả cho biển số này trong lần đấu giá đầu. Nguyên nhân biển số này phải đấu giá lại là người trúng đấu giá đã không hoàn thành nghĩa vụ tài chính với cơ quan chức năng.

Tại nghị định số 39/2023 của Chính phủ về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô, Bộ Công an được giao mở một tài khoản chuyên thu để thu tiền trúng đấu giá. Tiền lãi phát sinh (nếu có) trên số dư tài khoản chuyên thu của Bộ Công an nộp toàn bộ vào ngân sách Nhà nước. Đồng thời, số tiền bán đấu giá biển số ô tô cũng được Chính phủ quy định nộp toàn bộ vào ngân sách Trung ương.

Sau đó, tại thời điểm lập dự toán ngân sách Nhà nước hằng năm, căn cứ vào tiến độ thực hiện và nhu cầu kinh phí, Bộ Công an sẽ xây dựng dự toán tương ứng với 30% số tiền thu được từ đấu giá biển số xe năm trước đã nộp ngân sách Nhà nước. Con số 30% này được dùng phục vụ cho công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đấu tranh phòng chống tội phạm, đầu tư hệ thống cơ sở vật chất, tập huấn nâng cao trình độ cho cán bộ thực hiện công tác đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và đảm bảo an ninh trật tự.

Chính phủ cũng yêu cầu chậm nhất ngày 20 hàng tháng, Bộ Công an (hoặc cơ quan được Bộ Công an giao quản lý thu, nộp tiền bán đấu giá) sẽ phải kê khai, nộp tiền bán đấu giá thu được tháng trước với cơ quan thuế.