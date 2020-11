Đa số ĐBQH thấy lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở 'chưa cần thiết'

(VTC News) - Đa số ĐBQH thấy chưa cần thiết phải xây dựng Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

(VTC News) - Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định Bộ Công an không có ý xây dựng ra lực lượng an ninh trật tự cơ sở để thoái thác nhiệm vụ của lực lượng công an.