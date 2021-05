Đà Nẵng xét nghiệm COVID-19 đại diện hộ gia đình trên toàn thành phố trước 23/5

(VTC News) -

Chiều 14/5, Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 Đà Nẵng cho biết, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh vừa có văn bản yêu cầu UBND các quận, huyện tiếp tục xác định việc truy vết, lấy mẫu, xét nghiệm các đối tượng liên quan là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu, phải được triển khai ngay.

Đáng chú ý, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu Sở Y tế khẩn trương tham mưu kế hoạch lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho đại diện các hộ gia đình trên toàn địa bàn TP, hoàn thành trước ngày 23/5.

Các địa phương cũng được giao tăng thêm số lượng mẫu xét nghiệm so với các ngày qua, đồng thời, quản lý chặt chẽ các khu cách ly tập trung F1, đảm bảo an toàn, an ninh trật tự, không để lây chéo trong các khu cách ly.

Các khu, vùng cách ly y tế thực hiện việc phân loại rác thải (rác sinh hoạt, y tế, lây nhiễm…) theo đúng hướng dẫn của cơ quan y tế.

Đà Nẵng lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại khu vực có dịch.

Cùng với đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng phối hợp với Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng thực hiện tốt việc kiểm tra, kiểm soát tại cổng ra, vào Cảng Tiên Sa đảm bảo quy định, hiệu quả phòng, chống dịch COVID-19.

Sáng cùng ngày, làm việc với CDC Đà Nẵng, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng biểu dương CDC Đà Nẵng đã triển khai tốt, sáng tạo trong quá trình tổ chức xét nghiệm.

Thời gian qua, CDC đã thực hiện thành công việc lấy mẫu, xét nghiệm gộp và thành công bước đầu trong xét nghiệm gộp 20 mẫu và đã có kết quả xét nghiệm, cán mốc gần 22.000 người/ngày. Bí thư Đà Nẵng đề nghị CDC thành phố cần vượt qua được mốc 25.000 mẫu/ngày.