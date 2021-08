Đà Nẵng xem xét cho phép shipper hoạt động với điều kiện nghiêm ngặt

(VTC News) -

Ngày 20/8, tại buổi làm việc với Quận ủy Hải Châu và Thanh Khê về công tác phòng chống dịch COVID-19, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Đà Nẵng cho biết, thành phố đang xem xét cho lực lượng giao hàng áp dụng công nghệ hoạt động trở lại khi đủ các điều kiện phòng chống dịch.

Theo ông Quảng, lực lượng giao hàng phải bảo đảm các điều kiện như được xét nghiệm COVID-19, phải mang bảo hộ như nhân viên y tế, được test nhanh và giám sát chặt chẽ hàng ngày.

Chiều nay 20/8, Sở Công Thương cũng gửi thông báo đến các trung tâm thương mại, siêu thị, chuỗi cửa hàng tiện lợi hướng dẫn gửi danh sách nhân viên giao nhận hàng hóa bằng xe máy về sở.

Các tổ COVID-19 cộng đồng chuyển nhu yếu phẩm đến từng nhà dân trong thời điểm Đà Nẵng phong tỏa toàn thành phố.

Theo đó, các trung tâm thương mại, siêu thị, chuỗi cửa hàng tiện lợi khẩn trương lập danh sách nhân viên giao nhận hàng hóa bằng xe máy của đơn vị (đã tiêm vaccine ngừa COVID-19) trước 15h30 ngày 20/8 để tổng hợp gửi công an thành phố xem xét, cấp “Thẻ vận chuyển”.

Các đơn vị được cấp thẻ vận chuyển cho nhân viên giao nhận hàng hóa phải cung cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho Sở Công Thương, khai báo trung thực trong việc lập danh sách của nhân viên giao nhận hàng hóa.

Các đơn vị phải chịu trách nhiệm quản lý chặt chẽ các nhân viên giao nhận hàng hóa theo danh sách đã đề xuất. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về lộ trình của nhân viên giao nhận hàng hóa đã được cấp, thời gian giao nhận hàng và các yêu cầu khác bảo đảm theo quy định trong công tác phòng, chống dịch.

Liên quan vấn đề này, tại buổi họp giao ban trực tuyến với công an các địa phương ngày 20/8, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho biết, để phục vụ nhu cầu người dân trong thời điểm khó khăn này, công an thành phố đang xem xét cấp giấy cho khoảng 1.000 nhân viên của các nhà cung ứng thực phẩm, hàng tiêu dùng thiết yếu phục vụ người dân.

Trong quá trình hoạt động, shipper phải thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch như mặc đồng phục của công ty, đơn vị cung ứng và mặc thêm áo bảo hộ y tế bên ngoài, đeo khẩu trang, mũ chống giọt bắn.

Nếu những trường hợp giả người giao hàng để ra đường, yêu cầu lực lượng công an phối hợp với các lực lượng khác làm nhiệm vụ xử lý nghiêm.

Như VTC News đưa tin, từ 8h ngày 16/8, Đà Nẵng phong tỏa toàn thành phố, dừng tất cả các hoạt động, người dân tuyệt đối không ra khỏi nhà để thực hiện các biện pháp cấp bách chống dịch. Thời gian phong tỏa toàn thành phố dự kiến kéo dài trong 7 ngày.