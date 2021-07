Đà Nẵng tiếp tục ghi nhận 32 ca dương tính SARS-CoV-2 ngày 19/7

(VTC News) -

Chiều 19/7, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 Đà Nẵng cho biết, ngày 19/7, Đà Nẵng ghi nhận thêm 32 ca dương tính SARS-CoV-2. Trên địa bàn có 12 chuỗi lây nhiễm, không phát hiện chuỗi lây nhiễm mới.

Đáng chú ý, chuỗi lây nhiễm tại Công ty điện tử Việt Hoa (Khu công nghiệp Hòa Khánh, quận Liên Chiểu) phát hiện 21 ca dương tính SARS-CoV-2, gồm 16 F1 cách ly tập trung, 5 người chưa được cách ly.

Lực lượng y tế Đà Nẵng phun hóa chất khử khuẩn tại các điểm thiết lập vùng cách ly y tế.

5 ca chưa được cách ly gồm: 1 ca ở đường Hoàng Văn Thái (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu) có triệu chứng đến khám tại TTYT Liên Chiểu, khu vực gần nhà có F0 Công ty Việt Hoa; 1 ca lấy mẫu hộ gia đình khu vực đường Hoàng Văn Thái (phường Hòa Khánh Nam) có F0 Công ty Việt Hoa; 1 ca ở khu vực đường Trường Chinh (phường Hòa An) lấy mẫu khu vực điểm nóng Trường Chinh; 1 F liên quan ở khu vực Tôn Đản (phường Hòa An); 1 ca ở khu vực Tôn Đản (phường Hòa An) lấy mẫu hộ gia đình khu vực Hòa An có F0.

Như vậy, đến nay chuỗi lây nhiễm liên quan công ty điện tử Việt Hoa ghi nhận 83 người và được ngành y tế nhận định đang là chuỗi lây nhiễm có nguy cơ cao.

Tính từ ngày 10/7 đến nay, Đà Nẵng ghi nhận tổng 222 ca dương tính SARS-CoV-2, liên quan đến 12 chuỗi lây nhiễm. Đà Nẵng đang thực hiện cách ly, giám sát 1.937 trường hợp F1 và 2.971 trường hợp F2 (tất cả F1 đều được cách ly tập trung hoặc tại cơ sở y tế).

Trong ngày 19/7, Đà Nẵng cũng lập kỷ lục xét nghiệm "thần tốc" khi xét nghiệm tổng số hơn 40.000 lượt người, cao nhất từ trước đến nay.