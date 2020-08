Đà Nẵng thành lập Bệnh viện dã chiến Tiên Sơn

(VTC News) - Theo Sở Y tế Hà Nội, 3 bệnh viện không đảm bảo an toàn phòng chống COVID-19 bị yêu cầu tạm ngừng hoạt động khám chữa bệnh để tổ chức lại công tác phòng dịch.

(VTC News) - Hôm nay 22/8, các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to, nhiều tỉnh nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng.

(VTC News) - Công an huyện Gia Lâm cho rằng, khi đăng tải thông tin vụ giải cứu cháu bé bị mẹ bỏ ở khe tường, người biên tập viết thiếu từ, dẫn đến sự hiểu lầm trong dư luận.

(VTC News) - Theo Công an Gia Lâm, sau khi cháu bé được đưa ra ngoài, lực lượng công an mới có mặt làm công tác cứu nạn, cứu hộ, đảm bảo an ninh trật tự.