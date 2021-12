Đà Nẵng: Rất ít doanh nghiệp đủ điều kiện đón, phục vụ khách du lịch quốc tế

(VTC News) -

Ngày 2/12, Sở Du lịch Đà Nẵng công bố danh sách các công ty, đơn vị đơn vị đủ điều kiện tham gia thí điểm đón và phục vụ khách du lịch quốc tế đến thành phố.

Theo đó, đến thời điểm này có 17 đơn vị đủ điều kiện, gồm 5 cơ sở lưu trú, 3 khu, điểm tham quan và 10 đơn vị vận chuyển.

Các cơ sở lưu trú gồm Vinpearl Condotel Riverfront Danang (341 Trần Hưng Đạo, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng), Vinpearl Resort and Spa (23 Trường Sa, Hoà Hải, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng), Vinpearl Luxury Resort (7 Trường Sa, Hoà Hải, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng), Khách sạn Risemount (120 Nguyễn Văn Thoại, Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng),

Các khu, điểm tham quan du lịch sẽ đón khách gồm Khu Danh thắng Ngũ Hành Sơn, Bảo tàng Điêu khắc Chăm và Khu du lịch Sun World Bà Nà Hills.

Đoàn khách quốc tế đầu tiên đến Việt Nam tại Sân bay Quốc tế Đà Nẵng.

10 đơn vị tham gia vận chuyển, gồm Công ty TNHH Vận tải Du lịch & Thương mại Đinh Phan, Công ty TNHH DVDL Anh Trọng, Công ty TNHH MTV Anh Trọng, Công ty TNHH Vận tải Du lịch & Dịch vụ Thương mại Long Hiền, Công ty TNHH MTV Du lịch & Vận chuyển Long Thiên Anh, Công ty CP Phú Mỹ Phát, Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ tổng hợp Triệu Bảo Ý, Công ty TNHH Liên Hợp Vận Tải và Du lịch Vitraco, Công ty TNHH Vũ Ngọc.

Cũng theo Sở Du lịch Đà Nẵng, các doanh nghiệp lữ hành đăng ký với Sở tham gia thực hiện chương trình thí điểm đón khách quốc tế đến Đà Nẵng và đã gửi thông tin đến Tổng cục Du lịch để xem xét, tham mưu Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch quyết định lựa chọn.

Các doanh nghiệp này gồm: Công ty TNHH Du lịch Marketing Highland, Công ty lữ hành quốc tế VIET HOLIDAYS, Công ty TNHH Hanatour Vietnam, Công ty CP Việt Nam TravelMart, Công ty TNHH Totobooking, Công ty TNHH Du lịch Quốc tế Hải Vân Cát, Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch & Thương mại TST.

Liên quan hoạt động du lịch, theo báo cáo của Cục Thống kê Đà Nẵng, tổng lượt khách cơ sở lưu trú phục vụ tháng 11/2021 trên địa bàn thành phố ước đạt 31.960 lượt.

Tính chung 11 tháng, số lượt khách cơ sở lưu trú phục vụ ước đạt 1,12 triệu lượt khách. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 96.300 lượt, khách trong nước ước đạt gần 1,03 triệu lượt. Lượng khách lưu trú đến Đà Nẵng chủ yếu là khách đến làm việc, khách thuộc đối tượng cách ly y tế.