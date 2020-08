Đà Nẵng phong tỏa khu vực liên quan đến gia đình có 6 người mắc COVID-19

Ngày 27/8, Đà Nẵng ban hành quyết định thiết lập vùng cách ly y tế của Chủ tịch UBND thành phố đối với khu vực có 6 người trong 1 gia đình mắc COVID-19.

Theo đó, Đà Nẵng thiết lập vùng cách ly y tế đối với khu vực tổ 61, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, đoạn từ nhà số 2 đến nhà số 48 đường Hồ Huân Nghiệp, giáp đường Lê Văn Hưu và đường Mỹ An 14 nhằm đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19.

Thời gian áp dụng biện pháp cách ly khu vực này ít nhất 14 ngày kể từ ngày xác định ca dương tính với SARS-CoV-2 cuối cùng của vùng cách ly y tế và có thể gia hạn thêm theo Điểm b, Khoản 4, điều 9 của Nghị định 101/2010/NĐ-CP này 30/9/2010 của Chính phủ.

Phong tỏa, cách ly y tế khu vực đường Hồ Huân Nghiệp, tổ 61, phường Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng.

Như VTC News đưa tin, ngày 24/8, Sở Y tế Đà Nẵng ra thông báo khẩn tìm người liên quan đến trường bệnh nhân COVID-19 số 1017, N.T.B (nữ, 68 tuổi, trú 16 Hồ Huân Nghiệp, Mỹ An).

Đến ngày 25/8, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Đà Nẵng công bố thêm 7 ca mắc mới trên địa bàn, trong đó có 5 ca là người nhà của bệnh nhân số 1017.

Cụ thể, bệnh nhân P.Q, là chồng của bệnh nhân số 1017; Bệnh nhân P.T.T.T (nữ) là cháu nội của bệnh nhân số 1017; Bệnh nhân P.V.C (nam) là con trai của bệnh nhân số 1017; Bệnh nhân Đ.T.T.L (nữ) là cháu ngoại của bệnh nhân 1017; Bệnh nhân P.T.B (nữ) là con gái của bệnh nhân 1017.