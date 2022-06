Đà Nẵng mời gọi du khách bằng đại lễ hội Enjoy Danang Summer Festival 2022

(VTC News) -

Chiều 6/6, Sở Du lịch TP Đà Nẵng phối hợp Tập đoàn Sun Group họp báo công bố chuỗi chương trình Lễ hội Tận hưởng Mùa hè Đà Nẵng - Enjoy Danang Summer Festival 2022, diễn ra từ ngày 11/6 đến 15/8 với nhiều lễ hội, sự kiện quy mô lớn.

Với các chủ đề chính gồm “Tận hưởng lễ hội và âm nhạc Đà Nẵng - Enjoy Da Nang Festival & Music”, “Tận hưởng biển Đà Nẵng - Enjoy Da Nang Beach” và “Tận hưởng ẩm thực Đà Nẵng - Enjoy Da Nang Delicacy”, Enjoy Danang Summer Festival 2022 sẽ đem đến cho du khách không gian hội hè tưng bừng bằng những show diễn nghệ thuật tầm cỡ quốc tế, vũ hội hoành tráng, những đêm đại nhạc hội quy mô lớn cùng hàng loạt chương trình ẩm thực, nghệ thuật đặc sắc.

Theo đó, hoạt động trong chuỗi “Tận hưởng Biển Đà Nẵng - Enjoy Da Nang Beach” sẽ bao gồm nghệ thuật sắp đặt bãi biển, chuỗi sự kiện bên lề cuộc thi Nữ hoàng Yoga Việt Nam - Miss Yoga và Lễ hội Việt Nam - Nhật Bản, các hoạt động check-in bãi biển.

Vũ hội đường phố, một trong những không gian văn hóa nghệ thuật giúp du khách được hòa mình trong không khí lễ hội khi đến với Đà Nẵng.

Lễ hội “Tận hưởng Ẩm thực Đà Nẵng-Enjoy Da Nang Delicacy” sẽ đưa du khách vào một thế giới ẩm thực ngập tràn hương vị, lễ hội B’estival ẩm thực và bia 2022 tại Sun World Ba Na Hills.

Điểm nhấn đặc biệt trong chuỗi sự kiện Enjoy Da Nang Summer Festival 2022 là chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật “Take me to the Sun - Sống như ánh mặt trời” được đạo diễn bởi “phù thủy sân khấu” Phạm Hoàng Nam cùng ê kíp gồm các tên tuổi lớn trong giới nghệ thuật Việt Nam.

Take me to the Sun dự kiến diễn ra trong tháng 7/2022 với quy mô 10.000 khách và một concept âm nhạc hội tụ 5 dòng nhạc gồm Dân gian đương đại, EMD, Pop, Rock và Hiphop, quy tụ nhiều nghệ sỹ tên tuổi.

Ông Trần Phước Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, tổng lượng khách đến Đà Nẵng năm 2021 giảm 55,8%, doanh thu dịch vụ lưu trú, lữ hành giảm 36,6% so với 2020.

Vì vậy, đầu năm 2022, Đà Nẵng ban hành nhiều chính sách hỗ trợ ngành du lịch và doanh nghiệp khôi phục các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ. Đồng thời, Đà Nẵng xây dựng hàng loạt chính sách, sản phẩm dịch vụ mới để kích cầu, phát triển du lịch.