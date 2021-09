Đà Nẵng lên 4 phương án cho học sinh đi học trực tiếp

(VTC News) -

Chiều 29/9, ông Trần Nguyễn Minh Thành, Phó Giám đốc Sở GDĐT Đà Nẵng cho biết, phương án thứ nhất, học sinh lớp 9 và 12 sẽ đi học trực tiếp trở lại. Phương án hai, học sinh các khối lớp 12, 9, 6 và 1 đến trường. Trong phương án ba, đối tượng đi học trực tiếp là học sinh khối THPT và lớp 9, 6, 1. Còn với phương án thứ tư, toàn bộ học sinh được đến trường. Thời gian thực hiện là từ ngày 15 đến 20/10.

Theo ông Thành, việc chọn áp dụng phương án nào tùy thuộc vào thực tế dịch COVID-19 trên địa bàn và có sự thống nhất với Sở Y tế, được UBND TP Đà Nẵng cho phép.

Từ hôm nay, 29/9, nhiều phụ huynh, học sinh từ các tỉnh, thành được phép trở về Đà Nẵng để chuẩn bị đi học trở lại.

Cũng theo Sở GDĐT Đà Nẵng, đến nay đã có 97% giáo viên các trường trên địa bàn được tiêm ít nhất 1 mũi vaccine ngừa COVID-19, số chưa tiêm chủ yếu là giáo viên đang mang thai, mắc bệnh nền đặc biệt hoặc ở ngoại tỉnh chưa về kịp.

Ông Mai Tấn Linh, Phó Giám đốc Sở GDĐT Đà Nẵng cho biết: “Đến thời điểm này, các trường đã vệ sinh lớp học, sẵn sàng cho việc đón học sinh trở lại. Chương trình học của các em khi trở lại trường sẽ nối tiếp với kiến thức học trực tuyến từ đầu năm học đến nay. Vấn đề còn lại là chốt thời gian khi nào tổ chức dạy trực tiếp”.

Để chuẩn bị cho việc đi học trực tiếp, từ ngày 29/9 đến 6/10, UBND TP Đà Nẵng cho phép 17.002 người thuộc 46 tỉnh, thành được về lại thành phố. Trong số này có hơn 1.400 giáo viên, nhân viên, 7.910 học sinh, học viên và 7.670 người hỗ trợ.

Người trở về Đà Nẵng phải có tên trong danh sách do Sở GDĐT cung cấp. Riêng người dân ở các tỉnh An Giang, Bình Dương, Đắk Lắk, Đắk Nông, Đồng Nai, Đồng Tháp, Kiên Giang, Long An, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Tiền Giang, Cần Thơ và TP.HCM phải được UBND TP Đà Nẵng xem xét, cho phép về trong đợt tiếp theo khi điều kiện chuẩn bị và hỗ trợ thuận lợi hơn.