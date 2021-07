Đà Nẵng khẩn tìm người liên quan 17 ca dương tính nCoV

(VTC News) -

Chiều 12/7, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 Đà Nẵng thông báo về các ca nhiễm COVID-19 và những địa điểm liên quan.

Cụ thể, khoảng 8h đến 9h ngày 3/7: Siêu thị Mega Maket (Metro cũ).

Từ ngày 3 đến 11/7: Quán cà phê tại 75 Trịnh Công Sơn, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, Đà Nẵng. Quán cháo Vân Thinh đường Núi Thành, quận Hải Châu.

Ngày 4/7: Chợ đầu mối Hòa Cường. Chuyến bay VN0128 khởi hành lúc 12h45 từ TP.HCM về Đà Nẵng.

Từ ngày 5 đến 9/7: Chi cục Thuế Thanh Khê, 273-275 Hải Phòng, Đà Nẵng. Ngân hàng ACB Núi Thành, địa chỉ số 296 Núi Thành, quận Hải Châu.

Đà Nẵng thiết lập vùng cách ly y tế do liên quan ca mắc COVID-19 trong cộng đồng.

Ngày 6/7: Khoảng 9h, Siêu thị Vin Mart 955 Ngô Quyền (cách cổng KCN An Đồn khoảng 100m).

Khoảng 17h các ngày 6, 7 và 8/7: Sân Tennis Euro Hòa Xuân, Cẩm Lệ.

Ngày 7/7: Chợ xép Đặng Như Mai, Hòa An, Cẩm Lệ, Đà Nẵng. Siêu thị Vinmart đầu đường Nguyễn Phước Lan.

Ngày 8/7: Công ty TNHH Nhiên Vĩnh Phúc, địa chỉ 385A Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng. Đám tang tại địa chỉ 860 đường Nguyễn Lương Bằng, quận Liên Chiểu.

Ngày 9/7: Cục Thuế TP Đà Nẵng, địa chỉ 190 Phan Đăng Lưu, Hải Châu. Tiệm bán cá cảnh trên đường Cách Mạng Tháng 8 (gần đèn xanh đèn đỏ, khoảng 15h). Quầy thuốc Tây ở đường Ông Ích Khiêm (đoạn gần chợ Cồn). Bưu điện đường Điện Biên Phủ (không nhớ địa chỉ chính xác).

Công ty Thùy Dung, số 2 đường Dương Quảng Hàm, quận Hải Châu. Siêu thị Baby House, đường Phan Đăng Lưu, quận Hải Châu. Tiệm bánh ABC đường Lê Thanh Nghị. Tiệm phở đối diện Vinmart đường Phan Đăng Lưu.

Ngày 10/7: Quán bánh bao tại 145 Phạm Ngọc Mậu, An Khê, Thanh Khê. Garage Bảo An đường Ngô Tất Tố. Tiệm bánh mì chay đối diện đường Tú Mỡ. Quán bánh lọc chay trong chợ cóc đường Đặng Như Mai, Hòa An, Cẩm Lệ. Điện máy Xanh (góc giao đường 30/4 và Nguyễn Hữu Thọ).

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Đà Nẵng đề nghị những ai liên quan những địa điểm trên hoặc tiếp xúc với các bệnh nhân, khẩn trương liên hệ cơ quan y tế gần nhất để được hướng dẫn áp dụng các biện pháp phòng chống dịch phù hợp.