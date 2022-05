Đà Nẵng huy động 100% quân số CSGT đảm bảo ATGT cho trận chung kết bóng đá nam

(VTC News) -

Chiều 22/5, Đại tá Phan Ngọc Truyền, Trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông (CSGT) Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị huy động 100% quân số làm nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) sau trận chung kết môn bóng đá nam giữa U23 Việt Nam - U23 Thái Lan diễn ra vào tối nay.

Theo Đại tá Phan Ngọc Truyền, nếu người dân đi “bão”, lực lượng CSGT Công an thành phố sẽ hỗ trợ, đồng thời tổ chức triển khai phòng, chống và xử lý nghiêm các trường hợp tổ chức đua xe trái phép.

Đại tá Truyền cho biết thêm, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đã chỉ đạo các lực lượng thuộc Công an thành phố như Cảnh sát Trật tự cơ động, lực lượng 911, lực lượng 8394... ra quân tổng lực đảm bảo ATGT, an ninh trật tự trong tối 22/5.

Người hâm mộ Đà Nẵng đi "bão" mừng U23 Việt Nam giành Huy chương Vàng tại SEA Games 30 năm 2019.

Trước đó, Ủy ban ATGT Quốc gia có Công điện đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trước và sau trận chung kết môn bóng đá nam trong khuôn khổ SEA Games 31 gửi Chủ tịch UBND, kiêm Trưởng Ban ATGT tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo đó, Ủy ban ATGT Quốc gia đề nghị lãnh đạo các địa phương chỉ đạo các lực lượng chức năng chủ động bố trí lực lượng và phương án tổ chức, phân luồng, hướng dẫn bảo đảm trật tự ATGT cho người dân tham gia các hoạt động cổ vũ, ủng hộ Đội tuyển U23 Việt Nam thi đấu.

Ủy ban ATGT Quốc gia cũng đề nghị công an các tỉnh, thành phố tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm quy định pháp luật về trật tự ATGT, có phương án phòng, chống hành vi đua xe, tổ chức đua xe trái phép gây mất an ninh trật tự.

Theo lịch thi đấu, lúc 19h ngày 22/5, U23 Việt Nam và U23 Thái Lan sẽ đá trận chung kết tranh HCV môn bóng đá nam SEA Games 31 trên sân Mỹ Đình.